El 'nuevo Rafa', Jódar, rompe todos los moldes en París

La aparición estelar del tenista madrileño en los últimos dos meses ha sorprendido a sus propios compañeros de generación y también a mitos como Wilander

Rafa Jódar dio un golpe encima de la mesa en su debut en Roland Garros. Sólo cedió cinco juegos ante el norteamericano Kovacevic, un estreno que no se veía en el Abierto de Francia desde que lo hizo Novak Djokovic. Y sin embargo, volvió a demostrar tener los pies en la tierra. Y una naturalidad impropia de un chaval de 19 años que ha explotado y en mes y medio ha pasado de ser casi un desconocido a tener todos los focos encima.

"Todo lo que me ha dicho mi padre es lo que siempre me dice, que disfrute, que no todos los días se va a debutar en un Grand Slam, en Roland Garros", afirmaba el tenista madrileño sobre los consejos que le había dado su padre antes de estrenarse en el torneo parisino.

Jódar no ha sido el primero de su generación en aparecer, pero con su explosión ha adelantado a otros, como el brasileño Joao Fonseca, de los que se viene hablando desde hace dos años. También a un Learner Tien que ya destacó hace dos años en la Next Gen ATP Finals y al que también ha pasado el español.

Compañeros como Learner Tien, impresionados

"Es bastante impresionante lo que está pasando con toda esta nueva generación. Muchos de estos jugadores apenas tenían experiencia en el circuito hace tres meses y ahora ya están haciendo grandes resultados en Masters 1000 y, probablemente, también aquí en Roland Garros", indicaba el norteamericano en la previa del torneo parisino.

Tien se mostraba especialmente sorprendido del desparpajo con el que, no sólo Jódar, sino también Landaluce y algún otro han entrado en el Top-100. "Tienen muchísima confianza y realmente sienten que pertenecen a este nivel. Tienen esa confianza que hace muchísimo más sencilla la transición hacia el circuito profesional. Rafa Jódar tuvo un camino diferente porque fue a la universidad, algo más habitual entre estadounidenses que entre europeos. Me impresiona muchísimo lo rápido que se está adaptando a la vida del circuito y al tenis profesional", advertía el tenista californiano.

A Mats Wilander le sorprendió su aparición

Más impresionado estaba un Mats Wilander que, como muchos, no había visto venir al español. "Para mí, él es un jugador excepcional. Joao Fonseca también lo era y aún tiene buenas posibilidades, pero Rafa Jódar es la nueva promesa y tiene muchas posibilidades de entrar en el Top-10, incluso a finales de año. Es bueno en todas las superficies", señaló el comentarista de Eurosport y número uno del mundo, quien destacaba de Jódar "su actitud".

"La actitud es absolutamente brillante, no importa si es la primera ronda, o si juega contra Jannik Sinner en Madrid, tuvo la oportunidad de ganar el segundo set allí", afirma el extenista sueco.

Toni Nadal da su 'bendición' a Jódar

La puntilla la puso Toni Nadal, que sí venía siguiendo más al madrileño por ser español y que no duda en situarlo como el número uno de su generación. “Jódar se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el mejor jugador de esta nueva generación y en el que ostenta una mayor proyección", avisaba.

"Creo que, en unos años y, casi con toda seguridad me equivocaré y serán unos meses, Rafa se convertirá en uno de los mejores tenistas mundiales, en un firme candidato para complicarles la vida a los mejores jugadores del momento y para luchar por levantar los torneos más importantes”, escribió en El País, en su columna ‘Tío Toni’, el tío y entrenador de Rafa Nadal.