Carlos Alcaraz manda un mensaje optimista

El tenista murciano sigue de baja tras la lesión en la muñeca que le ha dejado fuera de Roland Garros y de Wimbledon

Con la primera ronda de Roland Garros completada, con las sorpresas de las eliminaciones de Daniil Medvedev o Taylor Fritz, y con el calor como gran protagonista, en París se sigue echando mucho de menos al ganador de las dos últimas ediciones, un Carlos Alcaraz que tampoco reaparecerá en la gira de hierba y, por tanto, no podrá defender la final alcanzada el pasado año en Wimbledon.

La lesión de la muñeca no le impide ser protagonista en otros actos y esta vez lo ha sido en el acto central del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, celebrado en Murcia y presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Allí, el tenista murciano ha dado un discurso inspirador ante cerca de 1.700 jóvenes asistentes. Y allí también ha reconocido su frustración por no poder estar en Roland Garros. "Estoy viendo los resultados desde casa, viendo competir a mis rivales, los torneos en los que desearía poder jugar pero no puedo. Todo sucede por una razón. Creo que es el destino y que la vida tiene algo especial para mí cuando regrese, algo hermoso", indicaba el de El Palmar.

Carlos Alcaraz y lo 'positivo' de su lesión

De hecho, en su discurso, Alcaraz reconocía que esta larga convalecencia le está permitiendo volver a sus orígenes y valorar lo que es estar en familia y con los suyos.

"Ahora mismo te vas dando cuenta de que lo que realmente importa y yo doy gracias realmente por lo que tengo. Es la familia, que siempre ha estado ahí apoyándome. Mis padres nunca me han obligado a jugar al tenis, siempre me dieron la elección de elegir, y eso me ha ayudado mucho a seguir disfrutando, a nunca agobiarme con el mundo del tenis. Hoy día, es mi familia quien me hace ser la persona que soy", transmitió el número dos del tenis mundial.

Alcaraz continuaba y dejaba claro a los asistentes que debían valorar lo que tenían. "Ahora te das cuenta y valoras más las pequeñas cosas. Ahora valoro muchísimo quedarme en casa con mi familia y mis amigos o hacer alguna tontería en casa. Esas pequeñas cosas son las que realmente valoro ahora. Cuando estás compitiendo y viajando no te das tanta cuenta de la importancia que tienen las cosas sencillas y pequeñas que están ahí en tu día a día", añadía.

Alcaraz alienta a los jóvenes

"Yo os digo que penséis en grande, que soñéis en grande y que vayáis a por ello con ilusión. Que disfrutéis del proceso, del camino, y que pase lo que pase, se llegue o no se llegue al resultado final, os quedéis con un camino precioso, con un recorrido muy bonito y que lo recordéis con una sonrisa tremenda, de oreja a oreja", siguió el tenista murciano, que dejó un consejo final para todos los presentes.

"El consejo que siempre daré a los jóvenes es que tengan paciencia, disfruten del camino y disfruten de lo que están haciendo. El día de mañana lo pondrán en valor y disfrutarán al recordar lo que hicieron", concluía Carlos Alcaraz.

El evento ha formado parte del Tour del Talento 2026 en Murcia, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, que ha convertido esta semana a Murcia en punto de encuentro para jóvenes de toda España. Además del foco deportivo, la jornada ha acogido la proclamación del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, que ha recaído en el investigador cordobés Rafael Luque, reconocido por sus contribuciones al estudio de exoplanetas.