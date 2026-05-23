Da la cara por Carlos Alcaraz: “Fui a Ibiza todos los años con mis amigos"

Rafa Nadal admite que él también hacía 'desconexiones' como el murciano, pero que no lo hacía público

Las fiestas de Carlos Alcaraz en Ibiza le han dado más de un dolor de cabeza. Por fortuna para él, los resultados tras esas 'escapadas' eran buenos y eso hacía que las críticas rebajaran su tono, pero no han sido pocas veces las que se ha comparado su vida fuera de las pistas con la de su gran rival, Sinner, al que no se le achaca ninguna actitud similar. Y eso se aprovecha para 'castigar' al español.

En una entrevista de Rafa Nadal con la CNN en la que ha hablado de asuntos personales y desvelaba cosas sobre las que no había dicho antes surgió el tema. Y el exjugador balear defendió esas desconexiones de Alcaraz y lo hizo reconociendo que él hacía lo mismo todos los años.

"Cada uno tiene una personalidad diferente, ya sabes... yo también la tenía, lógicamente. Mi vida no era solo tenis, tenis y tenis. Bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos. Cada uno necesita encontrar su propio espacio. Algunas personas necesitan más, otras menos. Mi vida era mucho más que el tenis, pero no quería mostrar eso al mundo", desveló el extenista de Manacor, quien por eso entiende y apoya la postura de Carlos Alcaraz.

El propio Alcaraz admitía que esas 'desconexiones' le han ayudado a jugar mejor en los siguientes torneos. "Soy un tenista que necesita días para desconectar, pasar tiempo para estar con mi familia… Los días en Ibiza me ayudaron a sentirme como una persona normal, disfrutando con amigos. Me ayudaron a volver a la pista con más energía y hambriento", afirmaba el de El Palmar.

Por eso, Rafa Nadal entiende a la perfección lo que significa. “A mí no me parecía interesante para la gente que yo estuviera yendo a Ibiza. Alcaraz decidió hacerlo público. Lo respeto. Parece que también le está funcionando muy bien", sentenciaba el manacorí.

El palo más duro le llegó con 17 años

Independientemente de este controvertido tema, Rafa Nadal mostró su cara más personal. Habla de sus lesiones, de los problemas que tuvo a lo largo de su carrera o de cómo ha afectado la decisión de mantenerse cerca de la familia y compaginarlo con el tenis.

“Vivir en Mallorca ha sido de vital importancia para mi felicidad y para estar cerca de la gente que quiero”, reconoce Nadal, que sufrió varios problemas a lo largo de su carrera que tal vez no habría podido subsanar sin la cercanía de familia y amigos.

El primero, cuando en 2024 le diagnosticaron el síndrome de Müller-Weiss, la enfermedad degenerativa que estuvo a punto de apartarle del tenis y que sufrió durante toda su carrera. "Probablemente fue el momento más duro de mi carrera. Era solo el principio. Estás proyectando tu futuro como tenista profesional, pensando que vas a estar siete, ocho o diez años en el circuito y de repente, parece que quizá no podrás seguir haciendo lo que haces", afirma Nadal, que sufrió esa lesión el año antes de su primer Grand Slam y que, pese a ella, pudo ganar 21 más y hacer historia.

Nadal y sus problemas de ansiedad

El otro momento duro fue en 2015. Se especuló mucho sobre lo que le pasaba (lesiones, problemas personales...), aunque la realidad fueron unos problemas de ansiedad que le afectaron en su rendimiento y que han aparecido en otros momentos.

"Pasé por muchas lesiones, mucha presión, y llegó un momento en el que, de alguna manera, no eres capaz de gestionar todo eso. Cuando no podía salir a la calle sin una botella de agua en la mano, eso ya era algo serio. Necesitaba ayuda y eso fue lo que hice", afirma Nadal, quien primero probó con un tratamiento psicológico y, después, psiquiátrico. "Empecé a tomar medicación durante un tiempo y empecé a notar mejoras después de unos meses. Fue aproximadamente durante un año y luego, por supuesto, me recuperé", confirma el balear.