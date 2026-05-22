Alineaciones Betis - Levante: Alineación posible de Real Betis y Levante UD en la última jornada de LaLiga EA Sports

Jornada de despedidas en Heliópolis, especialmente de un Adrián que, además, cuelga las botas, mientras que los granotas dispondrán su equipo de gala en busca del punto que certifica su permanencia matemática en la elite sin depender de otros resultados de rivales directos

El Real Betis, con la quinta plaza de Champions League matemáticamente en el bolsillo desde la antepenúltima jornada, despide la temporada en La Cartuja con una fiesta antes y después de recibir a un Levante UD que todavía no tiene todos los deberes hechos, pero que, con dos puntos de ventaja sobre el descenso, permanecerá en Primera división si suma algo en La Cartuja, aunque, incluso, una derrota no le condenaría directamente, habida cuenta de que necesita otros resultados que deparen un empate a 42 unidades con el Elche CF, que les gana el duelo directo, habiendo escapado antes el Girona FC de la quema.

Manuel Pellegrini no podrá contar con los tocados Sergi Altimira, Sofyan Amrabat, Marc Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal, mientras que ha licenciado de nuevo a Pablo García para que ayude al filial en Cartagena, donde apurará sus opciones de permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF unas horas antes de que los mayores reciban al conjunto valenciano, donde Luís Castro pierde por sanción a Roger Brugué, al que le cayeron dos partidos por su rifirrafe con Johan Mojica, al tiempo que Unai Elgezabal, Víctor García, Carlos Álvarez y Álex Primo tienen problemas físicos y no llegan, lo contrario que ocurre con Jeremy Toljan.

El posible once verdiblanco

Dado que ha anunciado que se retira, el 'Ingeniero' podría otorgar la última titularidad a Adrián San Miguel. Ensayó en la víspera con Pablo Busto (debe entrar ahí Héctor Bellerín), Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo en la zaga, con alguna opción para Natan de Souza y Ricardo Rodríguez. En el eje, jugaron el partidillo con peto Álvaro Fidalgo y Nelson Deossa, si bien Marc Roca estaría en la terna, con Antony Matheus dos Santos, seguramente Rodrigo Riquelme para dar descanso a Ez Abde y la posibilidad de que Isco Alarcón desbanque a Giovani Lo Celso. Arriba, el 'Cucho' Hernández antes que Cédric Bakambu, aunque se espera que tanto el congoleño, como el suizo, como el 'Chimy' Ávila, que no seguirán, tengan luego minutos.

El posible once azulgrana

Tiene Luís Castro un equipo base que exprimirá en la última jornada, con Mathew Ryan bajo palos, Jeremy Toljan (si no llega, Nacho Pérez) y Manu Sánchez en los laterales, más Adrián de la Fuente y Matías Moreno como centrales. El 'trivote' en la medular, el de costumbre: Kervin Arriaga-Pablo Martínez-Jon Ander Olasagasti, mientras que Iván Romero e Iker Losada tienen cierta ventaja sobre Kareem Tunde en la media punta. Indiscutible como referencia en ataque Carlos Espí, guardándose la bala de Karl-Etta Eyong para la segunda parte si la cosa se complica.

Ficha técnica del Real Betis - Levante UD de LaLiga EA Sports

Real Betis: Adrián; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior; Fidalgo o Marc Roca, Deossa; Antony, Lo Celso o Isco, Rodrigo Riquelme; y 'Cucho' Hernández.

Levante UD: Ryan; Toljan o Nacho Pérez, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Arriaga, Olasagasti; Iván Romero, Iker Losada o Tunde y Espí.

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga 4).