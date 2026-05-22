La convocatoria de Luis de la Fuente para España en el Mundial 2026: 26 jugadores, tres porteros y varias dudas por lesión

El seleccionador español dará a conocer este lunes 25 de mayo a las 12.30 horas la lista definitiva de futbolistas para la cita de Estados Unidos, México y Canadá

Luis de la Fuente dará a conocer este lunes 25 de mayo la lista de la selección española que participará en el inminente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Será a las 12.30 horas en el en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica de Madrid. Un momento muy especial que tendrá en vilo a aficionados y jugadores para saber la nómina de los elegidos que intentarán llevar a lo más alto al combinado nacional y conquistar el segundo título.

Después de la prelista de 55 jugadores, llegará la criba definitiva. Luis de la Fuente ha ido esbozando algunos detalles, como que será tres porteros los que vayan al Mundial o que contará con un grupo de apoyo para los primeros entrenamientos. Las lesiones y algunas dudas pueden condicionar la convocatoria definitiva de España que es una de las claras favoritas, entre otras cosas por ser la vigente campeona de Europa.

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García, para tres puestos en la portería

La portería para empezar es una de las grandes incógnitas. De la Fuente ha advertido que serán tres los guardametas. La terna para la Eurocopa que España conquistó la compusieron Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Ahora ha entrado también con fuerza en las quinielas Joan García, el portero del Barcelona, que incluso provocó que en la última convocatoria de la selección fueran cuatro los metas citados. Uno de los cuatro se caerá. Aunque están en la prelista, sería una sorpresa que entrarán Robert Sánchez o Leo Román.

Si es por la confianza del seleccionador, Unai Simón fue su portero en la Eurocopa que ganó en 2024. Si es por rendimiento esta temporada, David Raya, con el Arsenal, y Joan García, con el Barcelona, han estado a alto nivel. Remiro empezó el curso con algunas dudas, pero luego se ha rehecho dejando también interesantes intervenciones. Campeón de la Copa del Rey, aunque fue Marrero el portero del torneo copero con la Real Sociedad.

Más certezas en los laterales que en los centrales de la selección española

En la defensa los carriles parecen más claros que el centro de la zaga. Pedro Porro y Marcos Llorente, por el derecho, y Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, por el izquierdo, parecen apuestas seguras. Tal vez podría añadir De la Fuente algún carrilero más como Óscar Mingueza. Menos probable sería Fran García o hasta Víctor Gómez, que ha hecho un gran año con el Sporting de Braga. Aquí un factor clave puede ser Marc Pubill, que puede entrar y ofrecer la doble función de lateral y central, puesto en el que ha jugado en el Atlético de Madrid.

Muchas más dudas plantea el centro de la defensa. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte son los dos más claros que estarán. Luego quedarían dos o tres plazas en esa zona. Los problemas físicos de Dani Vivian, apurando por llegar, condicionan su presencia. Tampoco ha sido un buen año para Robin Le Normand y para el madridista Dean Huijsen y eso podría dejarle fuera. Todo lo contrario que el gran rendimiento del azulgrana Eric García, sin perder de vista a Pau Torres, reciente ganador de la Europa League con el Aston Villa. Más sorprendente sería Cristhian Mosquera.

De los fijos Pedri y Rodri, a llegada en in extremis de Mikel Merino

El mediocampo es fundamental en el juego de la selección española y ahí la competencia es máxima. Cierto es que las lesiones han descartado algunos nombres. Primero Pablo Barrios y después Fermín López, los dos en la prelista, no llegarán. Mikel Merino apunta a que estará. Lesionado semanas atrás, es jugador de confianza de De la Fuente y podría volver justo para los dos partidos finales del Arsenal y el Mundial.

Luego están los fijos. Los galones y calidad de Rodri Hernández, pese a que no ha sido su mejor año tras su lesión, le hará entrar en la lista para el Mundial. Indiscutible es Pedri González, el mejor centrocampista del mundo, así como Fabián Ruiz, Dani Olmo y Martín Zubimendi, pese a que no ha acabado a su mejor nivel. Luego podrían unirse Pablo Fornals, después de su extraordinario año en el Real Betis, o Gavi, otro jugador muy del gusto del seleccionador. Tampoco hay que perder de vista las candidaturas de Carlos Soler, Álex Baena, aunque no ha roto en su año en el Atlético, o los casos de Aleix García o Jon Gorrotxategi.

Las lesiones de Nico Williams y Lamine Yamal, una inquietud

Asunto capital es el estado de los extremos titulares de la selección española, Nico Williams y Lamine Yamal. Los dos fueron fundamentales para conquistar la Eurocopa en Alemania. Los dos están lesionados y aprietan para estar disponibles. El de Athletic ha tenido un año complicado con el pubis y ahora le llegó una nueva lesión muscular. El del Barcelona hace más tiempo de su lesión y hay optimismo. Con todo, los dos estarán en la lista, si acaso alguna duda con Nico Williams por los plazos, pero De la Fuente está dispuesto a esperar e incluirlos en la convocatoria, incluso aunque no arrancaran el Mundial.

Una de las alternativas en las bandas era Ander Barrenetxea, pero también lesionado se queda fuera. El gran año de Víctor Muñoz con Osasuna le da muchas opciones, también el del exbético Jesús Rodríguez con el Como italiano. Yéremy Pino y Jorge de Frutos, todos ellos en la prelista, son alternativas a tener en cuenta para la posición de extremos en la selección española. También se puede incluir en esa zona a Alberto Moleiro, con capacidad además de jugar en zonas más centrales. Su calidad y polivalencia pueden ayudarle a ir al Mundial.

Oyarzabal, Ferrán Torres y Borja Iglesias, como 'nueves'

La posición de delantero centro sí parece más clara para el Mundial. El favorito del seleccionador es Mikel Oyarzabal, autor del gol decisivo en la Eurocopa y que ha mostrado esta temporada un nivel más que interesante. Ferrán Torres también es ya considerado un 'nueve' y sus números y goles le hacen fijo con España en el Mundial. El tercer punta referente podría ser Borja Iglesias, que ha entrado en las últimas citaciones.

Otras alternativas menos probables para esa posición serían las del madridista Gonzalo García Torres, Toni Martínez, Carlos Espí, que ha terminado con mucha fuerza en el Levante, o Ansu Fati, toda una sorpresa que estuviera el jugador del Mónaco el Mundial aunque sus goles este año le han colocado en la prelista de la selección española.