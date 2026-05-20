Moleiro y el sueño de ir al Mundial: "Si voy será por mi rendimiento, no por la lesión de nadie"

El jugador del Villarreal se muestra ilusionado con estar en la lista final de la selección española que se conocerá el próximo lunes 25 de mayo

Alberto Moleiro, futbolista del Villarreal, se ha referido a la posibilidad de estar con la selección española en el inminente Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Una posibilidad que el canario ha calificado de "un sueño" y cuya incógnita quedará despejada el próximo lunes 25 de mayo cuando Luis de la Fuente ofrezca la lista de 26 convocados.

"Me haría mucha ilusión poder ir a un campeonato como este con mi familia y mis amigos, sería un sueño. Desde pequeño he soñado poder ir al Mundial. Sería el sueño cumplido", ha expresado Moleiro sobre esta posibilidad. Hay que recordar que el centrocampista está en la prelista de 55 jugadores que confeccionó Luis de la Fuente, previa a la de 26 definitiva.

Moleiro habla de las lesiones de otros candidatos a jugar el Mundial con España

Durante las últimas semanas han caído varios jugadores que eran candidatos a estar en la convocatoria final de Luis de la Fuente. Son los casos de Pablo Barrios, ahora más reciente el de Fermín López y hay dudas por el estado físico de jugadores como Mikel Merino. Algo que podría dar más opciones a Moleiro.

El jugador, no obstante, ha hablado de esta situación y ha dejado claro su pensamiento. "Yo nunca le deseo nada malo a nadie ni ninguna lesión. Creo que si voy será por mi rendimiento y por mi trabajo, no por la lesión de ninguno", ha afirmado Moleiro que ha completado: "Les mando un abrazo a los jugadores lesionados y espero que se recuperen pronto".

Moleiro ha echado la vista atrás para repasar su año, primera temporada en el Villarreal al que llegó procedente de Las Palmas. El jugador era cuestionado por las parcelas en las que había progresado esta temporada a las órdenes de Marcelino. "Ha sido la faceta goleadora y la última decisión de pase, asistencia o gol", ha contestado el jugador.

El futbolista ha incidido en sus explicaciones sobre la mejoría en esas facetas durante esta campaña: "Creo que ha mejorado en eso. Aunque soy consciente que me queda mucho y que he cometido errores, por lo que ojalá siga creciendo", señaló. "En lo personal, este año ha ido todo muy bien. La temporada pasada sufrí mucho con el descenso de Las Palmas y lo pasé muy mal. Este año ha tocado disfrutar y crecer".

Moleiro y cómo le ha marcado Marcelino Toral

También Moleiro ha tenido palabras para Marcelino García Toral, que dejará el banquillo del Villarreal una vez que finalice la temporada. "Es un entrenador que me ha marcado mucho, le deseo todo lo mejor. Es su despedida y por eso queremos brindarle una victoria, por él y por la gente. A mí personalmente me ha ayudado mucho y he crecido mucho aquí con él. Su incidencia me ha llevado lo máximo", ha manifestado el jugador canario.

El futuro cercano de Moleiro pasa por el partido de este sábado contra el Atlético de Madrid en el que se juega la tercera plaza. "Jugamos frente a un gran rival como el Atlético de Madrid, estando ambos peleando por lo mismo. Por ello lo vamos a afrontar con mucha motivación y muchas ganas, nos lo vamos a dejar todo", ha indicado.