Las opciones de Gavi para jugar el Mundial 2026 y su mensaje a Luis de la Fuente: "He dado la talla de sobra"

El centrocampista del FC Barcelona es una de las alternativas que maneja el seleccionador nacional para el Mundial 2026. A pesar de la competencia que existe en su posición, el de Los Palacios cree que ha hecho méritos más que suficientes para estar en la lista de 26 futbolistas que se dará a conocer el próximo lunes 25 de mayo

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo la lista de 26 futbolistas para jugar el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio. Una importante decisión que se está viendo condicionada por las lesiones y problemas físicos que están teniendo alguno de los jugadores importantes, siendo la última baja la de Fermín López. Una ausencia confirmada que le abre la puerta a futbolistas como Gavi quien se ve más que preparado y habiendo hecho méritos más que suficientes para defender la camiseta del combinado nacional en la Copa del Mundo.

Gavi lucha por un puesto en el centro del campo de España para el Mundial 2026

La lesión de Fermín López, ha sido operado por una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho, ha aumentado las posibilidades de Gavi de jugar el Mundial 2026 con la Selección Española.

El centrocampista andaluz está por detrás de Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Mikel Merino (que se está recuperando de una lesión y va a ser citado a priori) y Dani Olmo, quienes son fijos para Luis de la Fuente. Hay un puesto libre y todo apunta a que el entrenador de España tiene a Gavi como el favorito para ocuparla a pesar de que el centrocampista sólo ha disputado esta temporada 12 partidos y 610 minutos.

De esta forma, Luis de la Fuente confiaría más en Gavi que en jugadores como Pablo Fornals o Carlos Soler quienes han estado presentes en otras convocatorias previas, para amistosos y durante la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Esta más que posible convocatoria de Gavi para el Mundial 2026 se debe principalmente a que Gavi es un futbolista que pertenece al núcleo duro de Luis de la Fuente. El entrenador de la Selección Española se ha mantenido siempre en contacto con el centrocampista en las últimas temporadas para interesarse por su recuperación de la grave lesión, o problemas físico, que ha sufrido. A la que está plenamente recuperado, Luis de la Fuente va a convocar a Gavi para defender los intereses de España aunque ello signifique dejar fuera a otros futbolistas que han hecho mejor campaña.

Gavi, sin pelos en la lengua, dice que ha dado la talla de sobra para estar en la lista de la Selección Española para jugar el Mundial 2026

La decisión de que Gavi sea convocado para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española puede ser polémica para algunos seguidores o aficionados que pueden argumentar que el centrocampista no ha hecho méritos suficientes para ser parte de los 26 elegidos por Luis de la Fuente.

No tiene esa opinión el propio Gavi quien, en una entrevista en Mundo Deportivo, ha señalado que está bien de forma y que ha jugado a buen nivel en este final de temporada con el FC Barcelona. "He estado a un nivel magnífico para mi club y hemos podido conquistar LaLiga. Y como te digo, ojalá pueda estar ahí en el Mundial".

De hecho, Gavi ha dicho que ha defendido su nivel de juego: "este último mes he dado la talla de sobra". Un nivel de juego que puede ser más que suficiente para que lo convoque para el Mundial 2026 un Luis de la Fuente que siempre ha confiado en el de Los Palacios.