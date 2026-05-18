Las opciones de Fornals de estar en el Mundial se disparan: su gran competidor en la prelista de De la Furente

La lesión de Fermín López con el Barcelona convierte al centrocampista del Real Betis en uno de los grandes favoritos a ocupar su puesto en la selección española, pudiendo desempeñar un rol similar para actuar tanto por dentro como por fuera

La más que notable temporada del Real Betis, culminada con el regreso a la Champions 21 años después, puede tener su premio final a título individual para muchos de los componentes de su plantilla. Hasta once futbolistas verdiblancos cuentan con opciones de estar en el Mundial de Estados Unidos México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio, aunque de momento las diferentes selecciones solo han entregado ante la FIFA una primera prelista de 55 componentes, de las que saldrán las convocatorias finales de 26 jugadores.

En el caso de España, Luis de la Fuente tiene que lamentar un contratiempo de última hora con la lesión de Fermín López, que se une a la de Barrenetxea, ambos incluso en esa amplia relación inicial que dará paso a los descartes. Pero la baja del centrocampista azulgrana, que a priori parecía tener un sitio asegurado, provoca a su vez que otros internacionales vean aumentar sus opciones de estar en la cita mundialista.

Fornals se ha ganado su regreso a la selección española

Así, son dos los grandes favoritos a suplir al onubense. Uno de ellos, Pablo Fornals, que regresó a una convocatoria de la 'Roja' el pasado mes de noviembre, después de cuatro años ausente, y tuvo minutos en el último partido de clasificación ante Turquía. Su buen hacer esta campaña con el conjunto verdiblanco le ha devuelto a la pelea y en la última lista, el pasado mes de marzo, volvió a ganarse un lugar, participando en los amistosos frente a Serba y Egipto.

La polivalencia que convence a De la Fuente

Como Fermín, el castellonense puede actuar tanto por dentro como por fuera y esa polivalencia supone un plus que ya elogió en su momento el propio seleccionador nacional. "Hemos descubierto una versión diferente en su capacidad futbolista. Puede jugar de mediocentro, juega muy bien en la banda, puede jugar de mediapunta. Esa riqueza nos gusta. Está preparado para desarrollar la idea futbolística y el modelo que tenemos nosotros. Tiene características futbolísticas que a nosotros nos va muy bien", aseguró recientemente el técnico riojano, que ya tuvo a Fornals en la sub 21 con la que se coronó campeón de Europa.

Los números de Fornals en el Real Betis

Con los números en la mano, el ex del West Ham está haciendo méritos de sobra para cumplir su sueño. A falta de un encuentro para la conclusión de la temporada, suma 8 goles y 9 asistencias en 50 partidos oficiales. Manuel Pellegrini le dio galones ante las lesiones de Lo Celso e Isco Alarcón y el castellonense ha respondido con creces, por lo que aspirar a disputar su primer Mundial con una selección con la que debutó a las órdenes de Vicente de Bosque en 2016, cuando era jugador del Málaga.

Alberto Moleiro, el otro gran candidato

El futbolista que le puede 'robar' el puesto que parecía tener reservado Fermín es Alberto Moleiro. El canario también tiene un perfil similar y también presenta unos brillantes guarismos en su primera campaña en el Villarreal (10 tantos y 6 asistencias en 44 partidos), si bien hasta ahora nunca ha sido llamado por De la Fuente, tras ser pieza básica de la sub 21 hasta el pasado año.

Más opciones en la prelista: Carlos Solero, Baena, Pablo Barrios...

En menor medida, en teoría, también se postulan otros jugadores incluidos en la prelista como Carlos Soler, Álex Baena o Pablo Barrios. Sí gana enteros tras la baja del azulgrana, además, un futbolista de otro perfil como Yeremy Pino, con el que el seleccionador ha contado siempre que no ha estado lesionado, aunque la campaña del extremo en el Crystal Palace no ha sido brillante.

El 25 de mayo, la lista definitiva de De la Fuente

La competencia en el centro del campo, en cualquier caso, resulta bastante dura, pues jugadores como Rodri, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e incluso el recuperado Gavi se antojan fijos a priori. Junto a ellos, en la prelista también están otros como Aleix García o Gorrotxategi. Todos, incluido Fornals, saldrán de dudas el próximo lunes 25 de mayo, cuando se dará a conocer la convocatoria definitiva por parte de la Real Federación Española de Fútbol, una vez acabada LaLiga.