Fornals 'renace' justo a tiempo: a la 'Roja' por pura meritocracia

El golazo de falta del castellonense en San Mamés lo confirma como el mediocentro español más productivo en lo que va de curso

Metió al Real Betis en el partido, algo tarde eso sí, con un precioso tanto de libre directo en el minuto 75, aunque ya había mejorado la imagen de los verdiblancos con su salida tras el descanso, junto a Sergi Altimira y Héctor Bellerín. Si bien el citado tanto no sirvió para que los de Manuel Pellegrini sumaran en San Mamés ante el Athletic Club, la 'resurrección' deportiva del castellonense apuntala la ya de por sí merecida convocatoria de Luis de la Fuente para este parón, incluyéndola en la última lista antes del Mundial de 2026.

Llevaba casi dos meses sin marcar el '8' bético. En concreto, desde que sellara el 1 de febrero en La Cartuja la victoria contra el Valencia CF sobre la bocina. Han sido nueve duelos oficiales de sequía (seis de LaLiga, dos de la Europa League y uno de la Copa del Rey), si bien no parece justo que se descargue en él esa responsabilidad. Simplemente, su sobresaliente aportación durante los dos primeros tercios del curso han malacostumbrado a todos, que esperan que siga siendo de los más resolutivos.

Ningún mediocentro español marca y asiste más que el castellonense

Con el anotado en Bilbao, son ya siete tantos y seis asistencias en 41 partidos oficiales para Pablo Fornals, el mediocentro con más contribuciones de gol de cuantos son seleccionables por la 'Roja'. Con esos 13 ítems, mejora los nueve del barcelonista Pedri González (2+7), el jugador del Bayer Leverkusen Aleix García (2+7) y el getafense Luis Milla (0+9). Contando ya interiores y mediapuntas, habría que tener en cuenta también los 13 de Fermín López (5+8) y Dani Olmo (7+6), y el villarrealense Alberto Moleiro (9+4), pero habría que retorcer mucho la búsqueda para encontrar otros mejores en demarcaciones cercanas, casos del ex madridista Marco Asensio (24), que acostumbra a operar más arriba.

Con el de Fornals, tercero más efectivo de libre directo del siglo XXI

Como desgrana la cuenta especializada @pedritonumeros, el Real Betis se erige en el tercer equipo de Primera división que más goles ha marcado de falta directa en el siglo XXI, con 43, doce de ellos de Marcos Assunçao, un auténtico especialista que marcó una época en verdiblanco. Sólo quedan por delante el FC Barcelona, con 83 libres directos (37 de ellos obra de Leo Messi), y el Real Madrid, con 69, diecinueve responsabilidad de un tal Cristiano Ronaldo.