Paso de gigante de Pablo Fornals hacia el Mundial y alegría para Pablo García

El centrocampista bético ha sido citado por Luis de la Fuente para los dos próximos amistosos previos a la disputa del Mundial, por lo que gana fuerza que el Betis esté representado en la 'Roja'

Pablo Fornals ha dado un nuevo paso para estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pues ha entrado nuevamente en los planes de Luis de la Fuente en vísperas de la gran cita futbolística.

De esta forma, el centrocampista ha entrado en la convocatoria de 27 para los dos próximos amistosos de España ante Serbia y Egipto para preparar el Mundial, lo que le otorga muchas opciones de entrar en la lista definitiva.

Fornals repite tras volver en noviembre a la Selección

Así, el castellonense repite en la lista después de haber regresado a la Selección en la concentración del pasado mes noviembre tras cinco años sin enfundarse la elástica nacional. Entonces, solo pudo disfrutar de siete minutos, en el encuentro contra Turquía, pero ahora, ante las bajas en la medular, es posible que le otorgue más protagonismo.

En su momento, premió su gran estado de forma en el Betis y ahora ha vuelto a apostar por el bético, pieza fundamental para Pellegrini, independientemente de la racha negativa a los que los béticos le pusieron fin ayer mismo.

Pablo Fornals cuadra en sus planes a día de hoy por sus múltiples registros y la posibilidad de utilizarlo en varias posiciones, tal y como viene demostrando en el Betis, donde Pellegrini lo emplea tanto en el doble pivote como más adelantado.

Doble compromiso para disfrutar de protagonismo

En este sentido, el verdiblanco forma el elenco de centrocampistas junto a Zubimendi, Rodri, Fermín, Pedri, Carlos Soler y Dani Olmo, fruto de que a sus 30 años atraviesa por un gran momento de su carrera en La Palmera, donde lo juega prácticamente todo.

Por ende, Fornals podría gozar de oportunidades en los dos próximos encuentros de la Selección Española, ante Serbia, en La Cerámica el 27 de marzo, y contra Egipto, en el RCDE Stadium, cuatro días después.

Pablo García, citado por la Sub 21

Pablo García, que se quedó fuera de la lista contra el Panathinaikos y ha jugado dos partidos con el filial, se ha llevado una alegría al ser citado por la Selección Española sub 21 para disputar dos encuentros de clasificación para el Europeo de 2027 de la categoría, ante Chipre el viernes 27 en Larnaca y contra Kosovo el martes 31, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.