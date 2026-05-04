Doble alegría para el tenis español en el arranque del Roma Open

Dani Mérida sigue ganando partidos y Pablo Carreño se reencuentra con Stan Wawrinka en una última ronda de la fase previa del Roma Open 2026 de mucho nivel

Rafa Jódar ya sabe cuál es su camino en el Roma Open 2026 que arranca este miércoles en la Ciudad Eterna y que lleva a evitar a Jannik Sinner hasta una hipotética final. El tenista de Leganés va por la parte el cuadro que le enfrentaría a Zverev en cuartos de final y a Djokovic en semifinales, aunque antes de eso debe pasar una segunda ronda donde se las verá con el ganador del partido que deben jugar el portugués Nuno Borges ante un tenista procedente de la fase previa.

Una fase preliminar que tiene mucho nivel y que, como ya quedó demostrado en Madrid, trae sorpresas para los jugadores que no tienen recorrido en el torneo y que debutan ante otros con más partidos en sus piernas. En esa 'qualy' hay hasta cinco tenistas españoles, tres de los cuales ya han debutado con un balance positivo de dos triunfos y una derrota.

La primera victoria ha llegado a cargo del madrileño Dani Mérida, quien sigue en racha tras sus últimos triunfos en Madrid y que, en esta ocasión, ganó en dos sets (7-5 y 6-4) al tenista norteamericano Mackenzie McDonald. El estadounidense logró mantener equilibrado el primer set hasta el undécimo juego, cuando Mérida quebró para cerrar la manga a continuación; y, tras perder su saque en el inicio del segundo, volvió a igualar el set antes de que el español repitiera lo vivido en el primer set y se hiciera con el partido.

Dani Mérida decidirá su pase al cuadro final ante un especialista en tierra batida, el chileno Tomás Barrios Vera, quien derrotó al italiano Jacopo Vasami por 6-3 y 6-4.

Pablo Carreño ante Wawrinka, duelo de veteranos

El otro español que tendrá la oportunidad de luchar por una plaza en el cuadro final es el veterano tenista gijonés Pablo Carreño, que también se deshizo por un doble 6-3 de otro representantes estadounidense: Martin Damm Jr. El asturiano dominó desde el inicio, rompió el saque de su rival y siempre fue por delante, no concediendo en todo el partido ni una oportunidad de 'break' al resto.

Su rival en la lucha por estar en el cuadro final es ante otro veterano, un Stan Wawrinka que, a sus 41 años, aún gana partidos. El tenista helvético salvó una situación límite ante el italiano Stefano Travaglia para ganarle por 4-6, 7-6(5), 6-1 tras remontar un set en contra y jugársela en el 'tie break' del segundo.

Quien no pudo seguir los pasos de los otros dos españoles fue un Pedro Martínez que cayó derrotado ante Jesper de Jong por 7-6(5) y 7-5. El tenista valenciano salvó, con 5-4 en el primer set, varias bolas de set y llevó el desenlace hasta el 'tie break', pero ahí fue superado por el neerlandés. En el segundo, De Jong se mostró más seguro en el tramo final y acabó llevándose el encuentro.

Aún quedan por competir el andaluz Pablo Llamas y el madrileño Martín Landaluce, que se enfrentan al portugués Henrique Rocha y al australiano Christopher O'Connell, respectivamente, en una previa que ya tiene en la última ronda, entre otros, al argentino Francisco Comesaña, al chileno Cristian Garín o al suizo Leandro Riedi.