Espanyol - Real Madrid en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo y online el encuentro entre Espanyol y Real Madrid correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en Cornellá

El encuentro dará comienzo a partir de las 21:00 horas en Cornellá. Desde ya puede seguir en directo la previa del encuentro y luego el minuto a minuto.

A 3 de mayo de 2026, el Espanyol de Manolo González no sabe lo que es ganar. La última victoria de los pericos data de diciembre y desde entonces los catalanes han ido cayendo en la clasificación hasta caer al puesto número 13 y encontrarse a solo cinco puntos del descenso aunque con varios equipos por detrás.

Así llegaban los jugadores del Espanyol a Cornellá. Gestos serios en los protagonistas pericos sabedores de lo que hay en juego y que fallar otra vez podría salirles caro.

A poco más de 10 minutos para el final, recordemos que si el Real Madrid no gana al Espanyol, el Barcelona sería campeón matemático de Liga y los de Arbeloa se podrían ver 'obligados' a hacerles el pasillo la próxima semana en el Clásico.

Atención Roberto en el centro del área, desde la frontal y tras el pase de Rubén Sanchez. El disparo se fue lejos y es el primer acercamiento del Espanyol.

El Madrid trata de sacarla jugada pero la presión del Espanyol está siendo muy efectiva y obliga a los de Arbeloa a buscar un balón largo.

¡Vinicius al palo! Centro desde la derecha de Arnold que llega después de tocar en un rival y a media altura. El brasileño la empaló y se fue a la base del poste.

Espanyol y Real Madrid se medirán este domingo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Cornellá. El choque, que servirá para cerrar los duelos dominicales de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, podría servir para que a pocos kilómetros, el Barcelona, se proclame campeón de Liga de forma matemática. El Espanyol de Manolo González no sabe lo que es ganar en 2026 y los de Arbeloa afrontan un final de Liga que puede darse sin nada en juego con el consiguiente peligro que esto supone en una bajada de rendimiento del grupo.

Espanyol - Real Madrid en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Espanyol es el ejemplo perfecto de que tener una buena primera vuelta no es síntoma de acabar en puestos altos en Liga. Los pericos aún no han ganado en lo que va de este 2026 y aunque el descenso está relativamente lejos, a cinco puntos, si se dan una serie de resultados podrían terminar los pericos a siete. El Espanyol es decimotercero con 39 puntos y la racha que suman los catalanes es motivo más que suficiente para temerse un final de temporada muy apurado y sufrido en Cornellá.

Espanyol - Real Madrid hoy en directo y online en LaLiga EA Sports

El Real Madrid de Arbeloa vive el peor momento que puede tener un equipo al que se le exige ganar títulos y que llega al final del curso sin jugarse apenas nada. El empate del Real Madrid el pasado fin de semana ante el Real Betis supuso ponerle en bandeja de plata la Liga al Barcelona. Los culés hicieron su trabajo este pasado sábado y vencieron 1-2 a Osasuna en El Sadar. De este modo y con cuatro más la jornada de hoy por delante, al Real Madrid solo le vale ganar para no hacer al Barcelona campeón matemático de Liga.

Lo peor para el Real Madrid es que la próxima jornada tienen que visitar el Spotify Camp Nou por lo que en caso de no ganar este domingo, se verían casi obligados a hacer el pasillo al Barcelona en el último Clásico de la temporada. Aunque sea por el orgullo, el Real Madrid debe salir este domingo a por los tres puntos en Cornellá.

Enfrentamientos previos entre Espanyol y Real Madrid

Casi 12 años han pasado desde la última vez que Espanyol y Real Madrid empataron en un partido de Liga o Copa del Rey. Desde entonces, los duelos han caído mayoritariamente del lado merengue aunque los pericos vencieron el pasado curso por 1-0 en Cornellá con gol de Carlos Romero en el 85. En la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, Éder Militao en el primer tiempo y Mbappé en el segundo, dejaron los tres puntos en la Capital de España.