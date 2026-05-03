Betis 3-0 Oviedo: Saca el rodillo y acaricia un premio que podría ser el 'Gordo'

Doblete del 'Cucho' Hernández y 'picotazo' de Ez Abde (tanto brindado por Antony y asistencia al colombiano) para mullir su colchón con el sexto a la espera del broche de Champions, Europa League y Conference para frotarse las manos; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No falló el Real Betis, que sentía este domingo el empuje de un RC Celta que se había situado a tres puntos tras vencer al Elche CF. Golearon los verdiblancos a base de calidad y oportunidad al Real Oviedo, que se hunde a ocho unidades (que podrían ser nueve si el Sevilla FC gana este lunes a la Real Sociedad) a falta de doce por disputarse. Un doblete del 'Cucho' Hernández y un gol de Ez Abde permiten a los de Manuel Pellegrini mantener (con 53) los seis de ventaja con el sexto (empatado el duelo directo, +6 en el general) y ampliar a nueve el colchón con el Getafe CF, con los mismos 44 puntos que el Athletic Club. Su próximo rival, precisamente el donostiarra, continúa a diez.

No habían transcurrido ni veinte segundos cuando Ilyas Chaira estuvo a punto de sorprender desde lejos a Álvaro Valles, que logró despejar a córner. Una buena muestra de que los carbayones no habían bajado los brazos todavía, aunque eran conscientes de que su último tren hacia la permanencia pasaba por La Cartuja: o se montaban o adiós. Y el arranque respondía a este guion, con Thiago Fernández y Alberto Reina probando de nuevo al meta rinconero. Se jugaba solamente en campo heliopolitano, merced a la fuerte presión alta del colista.

Poco a poco se iban desperezando los heliopolitanos, aunque el conjunto de Guillermo Almada no dejaba de encontrar el camino hacia la portería anfitriona. Rondó la escuadra, por ejemplo, el libre directo de Santiago Colombatto, con los de Manuel Pellegrini aún buscando su sitio y el ritmo adecuado. Héctor Bellerín y el 'Cucho' Hernández agradecían el despertar de Antony Matheus dos Santos percutiendo por el lado derecho. El 1-0, que no esperó al ecuador de esta fase inaugural, llegaría así.

Una diagonal de Ez Abde hasta el semicírculo acababa en el pase filtrado de Pablo Fornals al ariete colombiano, que no encontró compañero, pero sí un rechace pintiparado para 'fusilar' desde cerca a Aarón Escandell. La primera entre palos, dentro. Aunque las sensaciones seguían sin ser redondas, porque Álvaro Valles, que exhibió mucha seguridad nada mas romper a sudar, despejaba en corto y de forma extraña un centro de Ylias Chaira para que Fede Viñas especulara con la igualada, cruzándose bien luego Sofyan Amrabat ante Thiago Fernández.

El juego iba de una portería a otra sin solución de continuidad, hasta el punto de que Ylias Chaira impedía en el segundo palo que Ez Abde empujase a placer un servicio de Fornals que había desviado peligrosamente para su portero David Costas. Eso ocurrió justo cuando se cumplía la media hora, mientras que, antes del 32, el 'Cucho' Hernández recibía por dentro de Giovani Lo Celso, pero Aarón Escandell ganaba el mano a mano. Del posible empate se pasaba a la hipotética sentencia.

A siete del intermedio, se revisó un posible penalti de Sofyan Amrabat sobre Thiago Fernández cuando el balón ya se perdía por la línea de fondo, aunque González Francés confirmó a Cordero Vega que el contacto del marroquí con el argentino, aparte de limítrofe, fue más producto de la inercia de una pierna estirada que una entrada fea en sí. Con el tiempo casi cumplido, el portero visitante atajó un zurdazo sin dejarla caer de Antony Matheus dos Santos, más eficaz en la siguiente para robar y encontrar a Ez Abde, letal a puerta vacía.

Con una chilena muy desviada aunque en boca de gol de Nacho Vidal, precisamente el que se despistó en la marca del de Beni Melal en la acción del 2-0, terminaría el capítulo de oportunidades claras del primer periodo, si bien los cinco minutos de alargue dieron para algún 'uy', aunque la zaga asturiana bloqueó bien el intento a bocajarro del de Osasco, que se presentó voluntario para abrochar una combinación de tiralíneas de los cinco más ofensivos del once del 'Ingeniero'.

Nada más volver de vestuarios, un susto, pues Fede Viñas cabeceaba a la red un gran servicio desde la izquierda de Thiago Fernández, aunque el tanto sería anulado por fuera de juego del ariete uruguayo. Con todo, el balón parado incomodaba al Real Betis, hasta el punto de que Sofyan Amrabat tenía que cruzarse otra vez ante Ilyas Chaira en un córner mal defendido por sus compañeros, aunque la contra verdiblanca volvería a encontrar premio: Ez Abde la rescata y el 'Cucho' Hernández emboca con el exterior su centro para abrir brecha.

Con 3-0, Manuel Pellegrini consideró oportuno que Pablo Fornals y Antony Matheus dos Santos descansaran para la aún remota visita a San Sebastián, con el colista recurriendo a la precisión de Santi Cazorla y el poderío aéreo de Fede Viñas en pos de una reacción que se complicaba cada vez más. Los cambios, sin embargo, habían sentado bien al Real Oviedo, debiendo emplearse a fondo Álvaro Valles en un mano a mano con Alberto Reina, que había recibido un enorme pase interior de Haissem Hassan.

El 'Ingeniero', a lo suyo, refrescó aún más su medular con la entrada de Nelson Deossa e Isco Alarcón para aumentar en lo posible la posesión y, de paso, ganar músculo. El cansancio terminó por atemperar los ánimos carbayones y suavizar el camino hacia una goleada redentora que sabe a confirmación de la quinta plaza (seis puntos de ventaja a falta de doce), un logro que supone cumplir el objetivo, más allá de decepciones puntuales en la UEL y la Copa del Rey, y que, por ahora, sabe a Champions League, un premio 'gordo' a la vista.

Ficha técnica del Real Betis - Real Oviedo de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Deossa 70'), Fornals (Marc Roca 62'); Antony (Rodrigo Riquelme 62'), Lo Celso (Isco 70'), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández ('Chimy' Ávila 81').

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado 81'), David Costas, Dani Calvo, Javi López; Ilyas Chaira, Nico Fonseca (Cazorla 55'), Colombatto (Sibo 64'), Thiago Fernández (Hassan 64'); Alberto Reina; y Fede Viñas (Thiago Borbas 81').

Árbitros: Cordero Vega (cántabro), con el grancanario González Francés en el VAR. Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 (22') 'Cucho' Hernández; 2-0 (45') Ez Abde; 3-0 (58') 'Cucho' Hernández.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 57.578 espectadores.