Betis - Oviedo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta al Betis con el Oviedo en el Estadio de La Cartuja

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Betis con el Oviedo en La Cartuja, correspondiente a la jornada 34 del campeonato liguero y que puedes seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. Aquí no te perderás nada.

La victoria este domingo del Celta este domingo contra el Elche obliga a superar al colista para conservar la ventaja de seis puntos sobre el sexto con la que empezó la jornada. La quinta plaza está más cerca de conceder el derecho de jugar en Champions en la 26/27.

Almada y su Oviedo lanzan un mensaje para visitar al Betis: "No vamos a dejar de luchar"

Los carbayones llegan a La Cartuja como colistas y prácticamente desahuciados, a ocho puntos de la salvación, desventaja que sería insalvable si no suma hoy, pues solo quedarían doce puntos por jugarse. Es su última bala.

Malas noticias para el Betis: Bartra se pierde lo que resta de temporada

El técnico chileno no dispone para este partido de los lesionados Ángel Ortiz, con una nueva dolencia tras dejar atrás su luxación de hombro, Marc Batra, que cayó contra el Real Madrid ni de Junior, sin ritmo aún. Además, Pablo García sigue con el filial.

Alineaciones Betis - Oviedo: alineación posible de Betis y Oviedo en la jornada 34ª de LaLiga EA Sports

A la espera de los onces oficiales, que estarán en breve, estas son las posibles alineaciones de Betis y Oviedo.

Hora y media para el partido, y el beticismo, de todas las generaciones, responderá nuevamente con presencia masiva en un horario que invita a una gran entrada.

¡Ya tenemos el once del Betis! Pellegrini apuesta por estos once hombres contra el Oviedo:

Además del forzado de Marc Bartra, por el que entra Diego Llorente, Lo Celso ocupa el lugar de Álvaro Fidalgo por delante de Amrabat y Fornals, mientras que Cucho Hernández regresa a la titularidad en detrimento de Bakambu.

Preocupación con Álvaro Fidalgo por la postura adoptada por Pellegrini en el Betis

Los dos fichajes para el centro del campo, el primero en verano y el segundo en enero, parten un partido más desde el banquillo , lo que ya es algo habitual para el colombiano y vuelve a ser una realidad para el 'Maguito', al que solo mantuvo en el campo durante la primera mitad contra el Real Madrid. Inquietud tanto en la dirección deportiva como en Colombia y México.

El árbitro cántabro será el encargado de impartir justicia en La Cartuja en el primer partido que le pitará en este curso a los verdiblancos, pues no lo hace desde la 24/25 en un Atlético-Betis que acabó 4-1. Estará asistido en el VAR por González Francés.

Después del merecido empate sobre la bocina contra el Real Madrid, el Betis ejerce nuevo de local en la jornada 34 del campeonato liguero para recibir al colista, el Oviedo, en un partido que podrás seguir en directo en el minuto a minuto ofrecido por ESTADIO Deportivo.

Un choque contra el colista en el que los verdiblancos están obligados a llevarse la victoria para mantener su ventaja sobre el sexto después de que el Celta se haya impuesto al Elche este mismo domingo y ahora mismo se sitúe a solo tres puntos a falta 12 por disputarse.

Tres bajas para Pellegrini

Un triunfo le permitiría ampliar de nuevo la ventaja hasta los seis puntos, lo que le conllevaría afianzar un quinto puesto que cada vez está más cerca de conceder la clasificación para la Champions League.

Para ello, Manuel Pellegrini no cuenta con tres jugadores por lesión, pues Ángel Ortiz ha sufrido una nueva lesión que le impide otra vez encontrarse a disposición del míster tras superar su luxación de hombre. Igualmente, Marc Bartra cayó lesionado en el último choque y se pierde lo que resta de campaña, por lo que no podrá ayudar a los verdiblancos a conservar la quinta plaza.

El chileno ha decidido dejar fuera de la lista de 23 a Junior Firpo, que ya ha superado sus molestias, pero no ha alcanzado todavía el ritmo adecuado de competición, a la par que Pablo García continúa con el Betis Deportivo en su lucha por la permanencia, un paso más cerca tras la última victoria.

Último tren para el Oviedo

Por parte carbayona, el Oviedo se presenta en La Cartuja prácticamente descendido y solo asaltar el feudo verdiblanco mantendría vivas sus remotas esperanzas. En cambio, de perder, se quedaría a ocho de la salvación a falta de 12, lo que ya supondría una sentencia casi definitiva a la espera de la certificación matemática.

Almada, técnico asturiano, pierde para este choque a los lesionados Leandro Dendoncker y a Brandon Dominguès.