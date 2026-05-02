El Newcastle se cierra en banda con Vlachodimos, que saldrá al mejor postor

El propietario de los derechos del internacional griego no volverá a cederle e intentará recuperar gran parte de la alta inversión realizada para reclutarle con el fin de remodelar su portería este verano; Panathinaikos, dos clubes de la Bundesliga y otros tres ingleses pujan por el de Stuttgart

Odysseas Vlachodimos, de largo el mejor fichaje del Sevilla FC en esta 25/26 y uno de sus jugadores más regulares, no seguirá en Nervión el curso que viene, incluso aunque los de Luis García Plaza logren salvar la categoría. Sin una opción de compra recogida en su contrato de cesión, Antonio Cordón pensaba utilizar los deseos del internacional griego de seguir de blanquirrojo, en parte por su gran adaptación a la capital andaluza, para presionar al Newcastle, pero tanto el alto ejecutivo extremeño como el meta nacido en Stturgart ya conocen la decisión albinegra: no habrá más préstamos y se le venderá al mejor postor.

Un escenario que descarta a los sevillistas, lejos de nuevo de poder realizar una inversión importante por un profesional que acaba de cumplir 32 años y, por ende, tendrá nulas posibilidades de revalorizarse. Además, las 'Urracas' pretenden recuperar gran parte de los 23,6 millones de euros empleados en sacarlo del Nottingham Forest, si bien en Inglaterra esos movimientos, salvo que luego aparezca otro vecino con tamañas intenciones, se consideran amortizados con el tiempo. El caso es que Ross Wilson, director deportivo del conjunto británico, ha pactado con su entrenador, Eddie Howe, que se emplearán los réditos obtenidos en otro arquero de garantías.

Revolución bajo palos en St. James' Park

La campaña ha vivido un reparto de minutos casi idéntico entre Aaron Ramsdale, que termina contrato este mismo verano, y el veterano Nick Pope, que tiene un año más de vinculación. También terminan Mark Gillespie y John Ruddy, pasados de edad igualmente, por lo que la 'limpia' bajo palos en St. James' Park se antoja importante. Se pretende una revolución en la que no entra Odysseas Vlachodimos, con el que el Newcastle hará caja, aprovechando su buena temporada en las filas del Sevilla FC, para rearmarse y volver a luchar por objetivos europeos tras una campaña para olvidar.

Los clubes interesados en Vlachodimos

El Panathinaikos, donde Odysseas Vlachodimos jugó dos años y medio (entre 2016 y 2018) antes de ser traspasado por 2,4 millones de euros al Benfica, es el club que más está moviéndose por el de Stuttgart, dispuesto a poner sobre la mesa una buena cantidad para repatriar al internacional heleno. Pero no es el único. Dos conjuntos de la Bundesliga, donde el arquero sevillista se formó y con cuyas selecciones inferiores comenzó a jugar, están atentos a un movimiento que cuenta hasta con tres clubes ingleses (de la Premier y la Championship) interesados en elevar la puja hasta donde el Newcastle exige.

Pecsi y Diego Conde, opciones para la portería del Sevilla

Conscientes de las poquísimas, casi nulas, posibilidades de retener a Odysseas Vlachodimos, dado que el Newcastle se cierra en banda a repetir una cesión y ha decidido venderle al mejor postor, el Sevilla FC se mueve en busca de recambios. Habrá también una revolución en el arco nervionense, puesto que Örjan Nyland se marchará tras cumplir contrato, quedando sólo con vinculación en vigor el tercer portero, Alberto Flores. En las últimas semanas ha sido vinculado el joven cancerbero húngaro de 21 años y propiedad del Liverpool Armin Pecsi, así como un Diego Conde sin sitio a priori en el Villarreal CF.