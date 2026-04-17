Decisión no definitiva de Vlachodimos, que prioriza al Sevilla y su salvación

El guardameta Odysseas Vlachodimos es, posiblemente, el principal activo del que dispone la plantilla del Sevilla FC 25/26. El cancerbero heleno está brillando con luz propia bajo palos, pese al bajo nivel demostrado por el plantel sevillista.

En préstamo por el Newcastle hasta final de curso, no pilla por sorpresa a nadie el interés del club de Nervión por tratar de mantenerlo la próxima campaña, aprovechando también que Vlachodimos y su familia son muy felices en la capital hispalense. Ya lo decía en privado el ahora lenguaraz Matías Almeyda: Vlachodimos y Peque; a ninguno más salvaba el argentino.

Odysseas Vlachodimos, feliz en Sevilla; el Sevilla FC, contento con Vlachodimos

Tanto el propio Odysseas Vlachodimos como Antonio Cordón, director de fútbol del Sevilla FC, se han referido a ello en las últimas semanas, reiterando ambos que la “intención” es permanecer unidos y que “ojalá” pueda darse.

Las circunstancias, sin embargo, no son las idóneas para que el Sevilla FC consiga retener a un Odysseas Vlachodimos que tiene contrato con el Newcastle hasta 2028 y por el que el club blanquirrojo no dispone ningún tipo de opción de compra por él.

Ya informó ESTADIO Deportivo el pasado mes de febrero que la maquinaria sevillista había comenzado a ponerse manos a la obra, habiéndose mantenido conversaciones entre las partes y habiéndose desplazado, incluso, su agente hasta la capital hispalense en fechas posteriores.

La decisión, sin embargo, no será tomada hasta una vez que finalice la temporada, siendo varias las aristas. Una compleja operación en la que ya tenía mucho que decir el Newcastle y que ahora se ha visto agravada por la compleja situación sevillista, con un cambio de entrenador de por medio y una feroz lucha por la salvación que se ha visto acrecentada por la derrota ante el Oviedo, superando el pasado fin de semana su primer ‘match ball’ ante un Atlético de Madrid descafeinado y plagado de canteranos al que consiguió imponerse, consiguiendo así salir de los puestos de descenso en los que virtualmente se había colocado horas antes de disputar su encuentro.

El Sevilla FC, sin opción de compra por Vlachodimos

El próximo jueves 23 de abril (21:00) harán lo propio ante el Levante UD, otro rival directo por eludir el descenso. Y en eso, de manera exclusiva, está enfocado Odysseas Vlachodimos, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes próximas a la negociación. Vlachodimos lo tiene claro: primero la salvación del Sevilla FC y luego su futuro. Un futuro que, una vez amarrada la permanencia blanquirroja, comenzará a tratar de manera más directa con el Newcastle, club con el que tiene contrato en vigor hasta 2028 y que tratará de recuperar gran parte de la inversión que realizó por él en el verano de 2024: 24 millones de euros.

A sus 31 años, Vlachodimos está en manos de un Newcastle que prácticamente tiene descartada su participación en Europa el próximo año y que se enfrenta a un verano de cambios. Desde el banquillo, donde Howe podría acabar saliendo una vez finalice la temporada, siendo Mourinho el principal candidato para relevarlo por parte de los propietarios saudíes del Newcastle, hasta las posibles salidas de estrellas como Sandro Tonali, Tino Ligamento o Anthony Gordon, teniendo que darle forma, también, a una portería con ‘overbooking’, lo que propició la salida de Vlachodimos. “De verdad que no sé qué va a suceder este verano. No sé los planes que tendrá el Newcastle cuando termine la temporada. Ya veremos qué sucede entonces”, reconoció el propio arquero griego en una entrevista reciente.

El Sevilla FC, el equipo más goleado de Primera pese a Vlachodimos

En sus 27 partidos disputados en LaLiga como sevillista, Vlachodimos ha encajado 44 goles, dejando la portería a cero en cuatro encuentros. Y es que pese a su destacada actuación bajo palos como sevillista, el griego no ha conseguido evitar que el Sevilla FC sea a día de hoy el equipo más goleado de toda Primera división, con 51 tantos; uno más que el Levante, penúltimo en la tabla y próximo rival liguero.

Cordón monitoriza al joven arquero húngaro Armin Pecsi

A expensas de lo que ocurra también con la venta del club a Five Eleven Group y Sergio Ramos, lo que podría propiciar la no continuidad de Antonio Cordón al frente de la dirección deportiva sevillista, el Sevilla FC blanquirrojo sigue trabajando con total naturalidad en su planificación deportiva. La portería, de hecho, es uno de sus focos, apuntando Orjan Nyland a salir el próximo verano y estando en el Sánchez-Pizjuán, también, a expensas de lo que ocurra con Vlachodimos.

Según apunta el diario As, la dirección deportiva sevillista habría fijado sus ojos sobre un joven portero del Liverpool; el internacional húngaro sub 21 Armin Pecsi, quien llegó a Anfield el pasado verano a cambio de dos millones de euros. Pese a haber entrado en varias convocatorias ‘reds’, el joven Pecsi, nacido en Austria aunque formado en el Academia Puskas húngaro, no habría conseguido debutar con el primer equipo del Liverpool, cerrándole la puerta Alisson y Mamardashvili.