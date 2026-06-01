El Sevilla busca solución urgente con Nianzou para aliviar la masa salarial

El club trabaja en la fórmula para desprenderse del central en su último año de contrato por la postura de García Plaza y, sobre todo, por el lastre económico que supone para fichar

Tanguy Nianzou se erige en un problema de tamañas dimensiones que lastra considerablemente la delicadísima situación económica del Sevilla y el ajuste de la masa salarial para poder inscribir futbolistas en el próximo mercado.

No en vano, el propio club filtró hace un tiempo un dato de lo más preocupante, pues de los 89 millones previstos este curso en gastos de plantilla, 20 se destinan al parisino y a Joan Jordán por el alto salario que firmaron cuando se consumaron su fichaje en el caso del central y la renovación del centrocampista.

Una losa demasiado pesada para las arcas de la que están obligados librarse en Nervión ahora que a ambos solo les queda un año de contrato por delante. ESTADIO Deportivo ya informó ayer que Jordán se encuentra a la espera de que se aclara a situación deportiva e institucional del club, pero con la mente más abierta que en mercados anteriores, cuando, de manera legítima, se remitió a las condiciones rubricadas tiempo atrás.

Último año de contrato con un salario inasumible para el Sevilla a estas alturas

Más incógnitas rodean la posición del central francés, que llegó a Nervión de la mano de Monchi el verano de 2022 por nada más y nada menos que 16 millones de euros procedente del Bayern Múnich. Además, el zaguero firmó por cinco temporadas con emolumentos anuales muy altos que, con el paso de los años y la salida de competiciones europeas, se ha convertido en un obstáculo difícil de salvar.

Por ello, en la entidad de Eduardo Dato se trabaja en una solución de urgencia para intentar afrontar el mercado venidero sin este freno en todos los sentidos, porque, a día de hoy, ni siquiera se trata de un activo útil a nivel deportivo.

Fuera de los planes de García Plaza

No en vano, García Plaza lo condenó al ostracismo tras su grave expulsión en su debut en el banquillo contra el Oviedo, no volviendo a ofrecerle ni una sola oportunidad más. Y a día de hoy, todo apunta que el técnico madrileño, renovado automáticamente por la permanencia, liderará el nuevo proyecto sevillista una vez frustrado el desembarco de Sergio Ramos. Es decir, que tampoco entra en los planes deportivos del equipo y urge desprenderse de su ficha.

El central se negó el verano pasado a seguir los pasos de otros compañeros como Marcao o Januzaj y reducirse su salario para ajustarlo a la realidad sevillista, lo que se presenta como un mal augurio para la hoja de ruta marcada por el consejo de administración y, además, complica sobremanera su traspaso, pues ningún posible pretendiente asumirá su enorme ficha tras su bajo rendimiento en el Sánchez-Pizjuán.

El plan inmediato del Sevilla con Nianzou

En este sentido, el Sevilla pretende negociar una rescisión del año que le queda, pues le sería imposible asumir una ruptura unilateral, por lo que necesitaría voluntad por parte de Nianzou para llevarlo a cabo.

Ya habría habido tanteos y contactos con su entorno ante la necesidad de solucionar este asunto cuanto antes, aunque todo apunta que no resultará sencillo. Lo que está claro es que, de una forma u otra, Nianzou no puede continuar una campaña más en el Sánchez-Pizjuán y el club se esmera en conseguirlo porque le va la vida en ello.