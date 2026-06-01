Sergio Ramos responde a la denuncia y la venta del Sánchez-Pizjuán y tiende la mano: "Tengo la esperanza"

El camero asegura estar "muy tranquilo" ante las reclamaciones de los máximos accionistas del Sevilla FC y aclara que DMI siempre estuvo "desde el principio" en la operación, advirtiendo de que el tiempo "corre en contra" para tratar de llegar a un acuerdo que parece una quimera

En su larga comparecencia ante los medios para aclarar los detalles de su oferta para comprar la mayoría accionarial del Sevilla FC, Sergio Ramos fue cuestionado también por la denuncia anunciada en el durísimo comunicado suscrito por las familias Carrión, Alés, Castro, Guijarro y Del Nido Benavente. Según lo expuesto por todos ellos, tanto el camero como Five Eleven Capital ya han recibido una notificación "reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios". Pero el ex futbolista blanquirrojo aseguró de forma tajante que no tiene nada que temer al respecto.

No teme a la denuncia de los grandes accionistas

"Estamos muy tranquilos porque en ningún momento hemos incumplido ningún término en la negociación. Se ha mal informado de lo que ha pasado, no hemos roto ningún término de la LOI. No hemos tenido ningún acuerdo firmado, ahí se ha quedado la negociación. Lo siguiente era ir a la notaría, pero no se ha llegado. Lo de la semana anterior era un acuerdo verbal", explicó, respondiendo también a las acusaciones de haber engañado a la parte compradora.

"Siempre he mantenido el respeto por encima de todo, hay palabras que están fuera de lugar. Nosotros hemos hecho una oferta con la recomendación también de LaLiga. La verdad solo tiene un camino, por eso hemos tenido siempre la conciencia muy tranquila. El Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. No pido que las acciones valgan menos, sino que los accionistas también hagan un esfuerzo, como lo hacemos nosotros, para la viabilidad del Sevilla. Entiendo que puedan tener esa reacción, pero si lo más importante es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden para rehabilitar la situación del club, garantizando que la acción se pagará a 3.175 euros, lo único que se va a cobrar un poco más tarde, pero la situación es la que es. No estamos robando ni engañando", reiteró, después de haber insistido en que la propuesta económica seguía asegurando prácticamente las mismas ganancias a los principales accionistas, sino que se pagaría en dos fases.

El papel del fondo mexicano DMI en la operación

Además, Sergio Ramos, en contra de lo apuntado por las familias que controlan el Sevilla FC, negó que el fondo mexicano DMI apareciera a última hora. "Siempre ha estado con nosotros, desde el principio, pero hay filtraciones que faltan a la verdad. Otra cosa es que desvirtúen la realidad en función de intereses ajenos. Hemos llegado con una prueba de fondos ilimitada de un banco internacional de renombre y del Banco Santander, para hacer la transacción de inmediato, que quede claro", destacó.

En este sentido, también respondió a las insinuaciones de que dicho grupo inversor mexicano, dedicado a la construcción, tuviese otros intereses, al apuntar el comunicado de los accionistas que la propuesta ponía en riesgo el patrimonio de la entidad, es decir, el Ramón Sánchez-Pizjuán. "No ha sido la prioridad de esto. No hemos perdido ni un segundo en valorar una futura venta”, afirmó sobre este asunto el camero.

Tiende la mano a los grandes accionistas del Sevilla FC para seguir negociando

Pero a pesar de la evidente tensión con los grandes accionistas del club de Nervión, Sergio Ramos sorprendió al tenderles la mano: "Me gustaría que me volvieran a llamar y sigo con la esperanza. Creo que la oferta nuestra es una gran oportunidad tanto para los accionistas como para la viabilidad del club. Podría salir aquí a decir barbaridades pero la intención sigue siendo cerrar la operación. Yo sigo en Sevilla. El tiempo corre en contra. La ampliación de capital debe hacerse antes del 30 de junio porque la situación del club es muy delicada”, advirtió.