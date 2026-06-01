Sergio Ramos, sobre el cambio radical de Del Nido, la opción de fichar a Monchi y el cargo que ocuparía en el Sevilla

Sergio Ramos utilizó la pregunta sobre el posible regreso del isleño para hablar del proyecto deportivo que ha desarrollado, a la par que respondió sobre su puesto en el organigrama y le dio un palo al expresidente sevillista

Además de desglosar las cifras de las dos ofertas presentadas a los máximos accionistas para comprar el Sevilla y su insistencia en que está abierto a continuar negociando por el bien del club, Sergio Ramos dejó titulares interesantes relacionados con otros asuntos, entre ellos el proyecto deportivo que tiene preparado para relanzar al Sevilla.

En este sentido, se le preguntó si en algún momento había existido o considerado la posibilidad de traer a Monchi para liderar la parcela deportiva tal y como se había especulado, antes, claro está, de que se decantara por el Espanyol para continuar con su carrera.

Monchi y los profesionales que entran en su plan deportivo

"Monchi es buen amigo y todo el mundo conoce su historia por lo que ha hecho en el Sevilla, pero actualmente tiene otro proyecto entre manos", señaló Sergio Ramos, que se apresuró a destacar las bondades del plan deportivo que tiene preparado por si finalmente puede desembarcar en el Sevilla, lo que a día de hoy no descarta por completo.

"Cuando se dé el caso y hagamos esa transacción, tenemos un desarrollo deportivo muy interesante que nos ayudará a levantar el Sevilla, con profesionales de primer nivel con los que ya hemos contactado. He estado en muchos países, en muchas ligas y conozco a los mejores profesionales, lo que necesita el club para salir adelante", explicó el camero, que, según se había apuntado semanas atrás, había elegido como entrenador para su Sevilla a José Bordalás.

El cargo de Ramos en el Sevilla y la venta del Sánchez-Pizjuán

También se les cuestionó sobre el cargo que habría ocupado de haber cuajado el acuerdo con los vendedores, si presidente, director deportivo, un puesto simbólico..., y Sergio Ramos respondió con sinceridad, consciente de que es posible que no se cumpla su deseo de entrar en el Sevilla.

Su respuesta también incluyó la réplica a la cuestión sobre si su llegada implicaba la posible venta del estadio, tal y como dejan entrever los accionistas en su comunicado.

"El cargo que yo voy a tener no se ha hablado mucho, la verdad, estábamos centrados en otras cosas. No he perdido ni un segundo ni en el cargo ni en el asunto de la venta del estadio. No había llegado el momento, ojalá llegue y pueda decidir sobre cuál sería mi papel. Yo lo que quiero es ayudar al Sevilla", indicó el camero.

Ramos carga con ironía contra Del Nido

Aunque quizás pasó un poco desapercibido, resulta llamativo el palo que le propinó Sergio Ramos a José María del Nido Benavente, con el que en el pasado tuvo sus diferencias por su polémica salida de Nervión, que trajo muchísima cola con el paso de los años. En este sentido, el camero expresó su sorpresa por la alineación del expresidente con las otras grandes familias de accionistas, con la que ha discrepado y ha criticado en numerosas ocasiones.

De esta forma, el empresario ironizó con lo que él ha conseguido. "Esto ha servido para que Del Nido se haya unido con el resto de accionistas ocho años después de muchas guerras. Me alegro por eso al menos", señaló con sorna Sergio Ramos con un mensaje directo al exmandatario, que también suscribió el comunicado.