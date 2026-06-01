Los dorsales de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Aunque todavía la RFEF no ha anunciado de forma oficial la nómina de dorsales para el Mundial, la gran mayoría de ellos ya tienen dueño asegurado, aunque siempre hay margen para la sorpresa...

La selección española ya está preparando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la intención de llegar a la final e intentar repetir el título cosechado en 2010. Para ello, Luis de la Fuente cuenta con 26 futbolistas a los que tendrá que dosificar durante todo el campeonato y que también llevarán algo tan especial en su espalda como su dorsal.

Todavía no son oficiales los dorsales que portarán los 26 futbolistas de España, pues la RFEF no lo ha anunciado, aunque la mayoría de ellos son de sobra conocidos y vamos a repasarlo aquí.

Los dorsales fijos de los tres porteros

Los dorsales en la portería son fijos con Unai Simón, David Raya y Joan García. El meta titular seguirá llevando el '23', como lleva haciendo Unai Simón varios años ya. David Raya, que debutó con el '13' se cambió al '1' para la Eurocopa de 2024, número que repetirá en este Mundial. De esta forma, para Joan García, que debutará en una gran cita con España, se quedará con el '13'.

La defensa, con cambios

En cuanto a los defensores, pocas sorpresas también ya que prácticamente no hay novedades. Así, los laterales derechos como Pedro Porro y Marcos Llorente, el extremeño ha solido portar el '12' en sus compromisos nacionales y el madrileño el '5', aunque el '2' es uno de los dorsales que queda libre pues ha ido rotando en las últimas convocatorias en hombres como Carvajal, Pablo Barrios o Mosquera, y ninguno estará en el Mundial.

En el lateral izquierdo repiten los dos elegidos de la Eurocopa 2024. Cucurella viene portando el '22' y Grimaldo el '15' pero puede cambiar al '3', por lo que todo hace indicar que repetirían. En el centro de la defensa, Cubarsí sería fijo con el '4', que está libre Laporte con el '14', Eric García podría llevar el '2' y una de las novedades de la lista, Pubill, al ser el último en llegar, el '26'.

Novedades en el centro del campo

La vuelta a la convocatoria de jugadores que han estado largo tiempo lesionados puede traer mucho movimiento en los dorsales en el centro del campo. Merino es un fijo con '6', al igual que Fabián con el '8'. Rodri es inseparable de su '16', Zubimendi con el '18', Pedri con el '20', Baena portaría el '15' y Gavi con el '9'.

Baile entre los atacantes

Arriba y en los costados también hay dorsales con dueño. Nico Williams recuperará el '17' salvo sorpresa, Dani Olmo es el '10' y Lamine Yamal el '19', Oyarzabal el '21', Víctor Muñoz el '25', Yeremy Pino el '11', Ferran Torres el '7' y Borja Iglesias el '24'.

Los posibles dorsales de la selección española:

Porteros:

1: David Raya

13: Joan García

23: Unai Simón

Defensas:

12: Pedro Porro

5: Marcos Llorente

3: Grimaldo

22: Cucurella

4: Cubarsí

14: Laporte

2: Eric García

26: Pubill

Centrocampistas:

6: Mikel Merino

8: Fabián

9: Gavi

16: Rodri

15: Baena

18: Zubimendi

20: Pedri

Atacantes:

17: Nico Williams

19: Lamine Yamal

7: Ferran

10: Dani Olmo

11: Yeremy Pino

21: Oyarzabal

24: Borja Iglesias

25: Víctor Muñoz