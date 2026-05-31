La Selección española confía en la recuperación exprés de Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Merino

Los tres futbolistas españoles apuntan a perderse el debut de España en el Mundial, aunque Óscar Luis Celada, médico de la Selección española, confía en que llegarán al 100% al resto de partidos

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la Selección española encara la cita como una de la favorita para levantar la Copa del Mundo. España llega al Mundial como la vigente campeona de Europa, dónde nombres como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino fueron diferenciales para lograr la cuarta Eurocopa. Precisamente, los tres futbolistas citados llegan a la concentración de España tocados, aunque en la Selección española confían en una recuperación exprés de Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Merino.

Óscar Luis Celada, médico de la Selección española y del Atlético de Madrid, ha confirmado que los tres jugadores llegarán con lesiones al debut de España frente a Cabo Verde el próximo 15 de junio, en el estadio de Atlanta. Celada se ha mostrado confiado en que este grupo de "tres o cuatro" puedan recuperarse y estar en condiciones para disputar minutos de juego en alguno de los partidos de la fase de clasificación, en la que España se enfrentará también a Arabia Saudí, el 21 de junio, y a Uruguay, el 27 de junio.

El médico de la Selección española, que ha acudido en Oviedo al XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, ha destacado que el periodo de descanso entre partidos se ha aumentado y será de cinco días en la fase de grupos, lo que favorecerá la recuperación de lesiones o sobrecargas. El equipo médico de la Federación Española ha hecho un “exhaustivo” estudio del estado de los 26 futbolistas convocados, y especialmente del grupo de lesionados y se los ha traspasado al entrenador y cuerpo técnico y entiende que “son recuperables”, aunque el nivel de rendimiento que exige la alta competición “a veces no se consigue el primer día”.

Los futbolista de la Selección española llegan a la concentración de cara al Mundial

Mientras tanto, la Selección española comenzó este sábado, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, su concentración de cara al Mundial sin cuatro jugadores que disputaron la final de la UEFA Champions League, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabián Ruiz con el París Saint-Germain. De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputan la final de la ‘Champions’ lo harán un día más tarde.

Además, tampoco se ha incorporado Yeremy Pino, quien el pasado miércoles ganó la Conference League con el Crystal Palace frente al Rayo Vallecano y se espera su llegada el lunes 1 de junio, ni Pedro Porro, que llegará a Madrid el domingo 31 por motivos familiares.