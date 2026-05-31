España no estaba preparada para un Luis Enrique campeón con la Selección

El asturiano ha hecho del PSG un equipo de autor, sin grandes estrellas y llevando por bandera su filosofía, por la cual fue muy criticado cuando era seleccionador

El PSG conquistó su segunda Champions League consecutiva ante el Arsenal, la segunda Liga de Campeones de su historia, todas obra de Luis Enrique Martínez, que logró el undécimo título de catorce posibles en tres temporadas al frente del conjunto francés, desde la 2023/24.

La final de la temporada 25/26 fue muy distinta a la anterior, conquistada en una sufrida tanda de penaltis, mientras que el curso pasado venció 5-0 al Inter de Milán tras un apabullante recital de fútbol.

Esta temporada, el PSG de Luis Enrique ha sido campeón de cinco títulos. Además de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain ganó su tercera Ligue 1 y las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental. Sólo se ha quedado sin conquistar la Copa de Francia de las competiciones que hizo frente a lo largo de la campaña 2025/26. El curso anterior, el número de títulos fue el mismo, aunque en lugar de perder la Copa de Francia perdió la final del Mundial de Clubes.

A todo lo que ha logrado Luis Enrique con el PSG, ya que también están los títulos de su primera temporada, hay que sumar lo que hizo con el FC Barcelona, aunque para muchos su gran mancha fue la selección española.

Críticas a Luis de la Fuente por su 'bienquedismo'

España no estaba preparada para que un tipo como Luis Enrique fuese el seleccionador nacional. El asturiano dejó de entrar a La Roja tras la eliminación ante Marruecos en octavos de final del pasado Mundial.

Las críticas con Luis Enrique fueron voraces por su forma de entender el fútbol y la vida, esa manera que le ha llevado a ser el mejor entrenador del mundo en estos momentos. De hecho, muchos de los que aplauden que tuvo el coraje de 'echar' a Mbappé del PSG para poder triunfar lo criticaron duramente por sus decisiones en la Selección. Él también quiso apostar por Eric García antes que nadie, viendo el fútbol que es hoy antes que cualquiera, pero eso no todo el mundo lo entiende. Ya se sabe, en España todos llevamos un pequeño seleccionador dentro, pero hoy deberíamos llevarnos las manos a la cabeza por haber dejado escapar a Luis Enrique.

Nadie le puede decir a Luis de la Fuente nada porque los títulos están ahí, pero bien es cierto que la generación que se ha encontrado ha sido maravillosa. Una mezcla de juventud y talento que ha coincidido en el tiempo para hacer la transición de una generación a otra de manera perfecta, algo que le faltó a Luis Enrique en su momento porque muchos de estos jugadores iban al colegio todavía.

Ahora se critica que Luis de la Fuente no se case con nadie a la hora de hablar y quiera tener palabras correctas para todos, algo impensable con la manera de ser de Luis Enrique y que no supimos valorar en su momento.