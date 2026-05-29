Nico Williams busca su revancha con España en el Mundial: "Al primer partido no podré llegar pero me gustaría reivindicarme"

El internacional español sigue avanzando en su recuperación, sabe que no es titular en la selección pero luchará por ganarse un puesto para desquitarse de una temporada aciaga con el Athletic

La selección española se concentra este sábado para comenzar a preparar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y entre los elegidos estará Nico Williams. El futbolista del Athletic, que ha sufrido mucho esta temporada con la pubalgia y otras lesiones, ha estado presente hoy en un acto de Red Bull donde ha dejado sus sensaciones, tanto personales como generales, de cara a la cita mundialista.

Sobre su lesión, que le impidió ayudar al Athletic en los últimos partidos de Liga, ha reconocido que no está todavía recuperado, y que posiblemente pueda perderse el primer partido de España. "Ya estoy bastante mejor. Supongo que al primer partido no podré llegar, pero con ganas y a trabajar el sábado", ha comenzado admitiendo el extremo, que no se pone un plazo para su vuelta.

"No lo sé, al final se valorará día a día, semana a semana, veremos ahora cuando llegue, me vean los médicos de la selección e intentar estar lo mejor posible cuanto antes", ha explicado Williams, también aconsejado por Luis de la Fuente: "El míster siempre ha estado ahí para mí, me ha dado mucha confianza y le agradezco muchísimo lo que ha hecho por mí. Yo quiero estar siempre lo mejor posible para ir a muerte con él, intentar demostrar que puedo ganarme el puesto porque ni mucho menos soy titular indiscutible. Así que tengo muchas ganas de ir el sábado y demostrar de lo que soy capaz".

Rehúye del favoritismo de España: "Siempre humildes"

Preguntado sobre si se imagina levantando la Copa del Mundo, Nico no ha escondido la ilusión. "Sería muy bonito. Ganar un Mundial es ese sueño de todos los chavales. Todo el mundo desde pequeñito con sus colegas lo piensa. Estaría muy guapo poder ganar el Mundial y sería la guinda del pastel", ha manifestado.

En cuanto a las opciones reales de España en el Mundial, Nico también es ambicioso. "Tenemos un equipazo. Lo hemos demostrado muchas veces. Creo que sabemos a lo que jugamos, lo que queremos hacer. Tenemos un míster fantástico y yo creo que ese fútbol que demostramos en la Eurocopa se va a dar en el Mundial. La gente puede hablar lo que quiera, nosotros nos mantenemos siempre humildes. Sabemos lo que tenemos que hacer".

La espina de su temporada en el Athletic

El internacional español también ha admitido que ha sido un año difícil por sus problemas de pubis y musculares, sobre todo, por no haber podido ayudar a su equipo. "Esos momentos han sido difíciles para mí porque no podía ayudar al Athletic, me gustaría reivindicarme en el Mundial, que es importante para mí", ha desvelado.

Tras el Mundial, volverá al Athletic, donde debe ser pieza importante de la era Terzic. "En el fútbol no tienes mucho tiempo para pensar, un día estás aquí, un día estás allá, pero bueno, tengo mucha ilusión con el nuevo entrenador, en lo que nos va a enseñar, tengo muchas ganas de conocerle y ojalá ponga al Athletic donde se merece".

Por último, Nico Williams también entiende las críticas por su rendimiento esta temporada, ya que no ha podido "estar en esos partidos importantes con el equipo". "He sido el primero al que al que le duele no estar en los partidos claves de la temporada, pero la gente siempre me ha mostrado su cariño y también es una pena, quiero también pedir perdón por esa situación y espero que la siguiente temporada vaya mejor", finalizó.