Huijsen cambia el discurso tras ser descartado por Luis de la Fuente

El central del Real Madrid felicita a sus compañeros de la Selección española por la convocatoria y asegura que apoyará a España desde su casa

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial sigue generando polémica. El seleccionador español dejó fuera de la lista a Huijsen, algo que no ha sentado bien al defensa del Real Madrid que lanzó una pulla a Luis de la Fuente. Ese hecho generó revuelo y ahora ha salido el central, en sus redes sociales, para cambiar el discurso y animar a sus compañeros de cara al Mundial: "Estaré apoyando desde casa como un español más".

Dean Huijsen publicó un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X y en Instagram en el que mostró su apoyo a todos los jugadores que disputarán con la selección el Mundial 2026, cita para la que él no ha sido convocado. "Muchas felicitaciones a mis compañeros que asistirán al Mundial, los estaré apoyando desde casa como un español más", escribió, acompañando el texto con una bandera de España, un corazón rojo y otro amarillo; con una fotografía suya de fondo vestido con la indumentaria del combinado nacional.

Huijsen, de 21 años, sonó con fuerza para integrar en la lista de Luis de la Fuente para la cita mundialista después de haber debutado con la absoluta el 20 de marzo del 2025 en un duelo de la Liga de Naciones contra Países Bajos y de haber jugado hasta seis partidos más desde entonces, todos ellos como titular y al completo.

El mensaje de Huijsen a Luis de la Fuente a través de las redes sociales

La decisión de Luis de la Fuente causó revuelo en el entorno del futbolista, que se pronunciaron en contra de la decisión del seleccionador español. Su padre, el ex futbolista Donny Huijsen, publicó un post en Instagram dónde aparecía su hijo, según los datos de Sofascore, como uno de los futbolistas con mejor valoración de LaLiga en esta campaña. El futbolista del Real Madrid republicó los mismos datos y desató una oleada de opiniones respecto a su comportamiento. Con sus primeras palabras tras quedarse fuera de la lista y su apoyo a los compañeros de la Selección española, Huijsen cambia el discurso y demuestra estar comprometido con el combinado nacional para futuros choques.

En el centro de la zaga, Luis de la Fuente ha optado por Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Eric García por delante de Huijsen. El central del Athletic Club y Cubarsí apuntan a ser la pareja de centrales elegida por Luis de la Fuente.