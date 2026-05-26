El padre de Ansu Fati se queja de que Luis de la Fuente no haya convocado a su hijo: "Terminó a un nivel superior que cualquier otro delantero español"

El delantero, que ha jugador en el AS Monaco en esta temporada, ha recuperado sensaciones después de marcar 12 goles en 30 partidos. Un buen rendimiento que no le ha valido para que el entrenador de la Selección Española lo considere para jugar la Copa del Mundo

Ansu Fati ha sido uno de los futbolistas que esperó con mucha atención la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026. El sevillano de adopción tenía esperanzas de ser citado por Luis de la Fuente después de haber hecho un buen final de temporada con el AS Monaco, en donde está cedido con opción a compra por el FC Barcelona. No le ha valido ya que el entrenador de la Selección Española ha optado por otros jugadores, dejando al polivalente atacante fuera. Una decisión que respeta, pero que no comparte su padre, Bori Fati, quien ha tenido un mensaje para Luis de la Fuente.

"Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección no lo ha visto así, no hay nada más que hacer", ha dicho Bori Fati, padre de Ansu, en Erem News, dejando claro los motivos por los que su hijo debería jugar el Mundial 2026 con la Selección Española.

No se ha quedado ahí Bori Fati quien también ha dicho que Ansu Fati podría haberle dado más polivalencia al ataque de la Selección Española. Ansu Fati, de 23 años todavía, ha recuperado sensaciones en esta temporada en el AS Monaco con el que ha marcado 12 goles en 30 partidos. Rendimiento que hace que el AS Monaco se esté pensando seriamente ejecutar la opción de compra que tiene por él que está fijada en unos 11 millones de euros.

Bori Fati explica más motivos por los que Ansu Fati no va a jugar el Mundial 2026 con la Selección Española

El padre de Ansu Fati también ha explicado que la no presencia de su hijo en la lista de 26 futbolistas convocados por Luis de la Fuente para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española se ha debido a que el atacante no gozó de la confianza de su entrenador en el AS Monaco desde el inicio de la temporada. "Si Ansu Fati hubiera tenido regularidad durante mucho tiempo, seguramente habría vuelto a la selección. Eso es evidente. Pero venía de un periodo complicado en el que no estaba jugando".

Por último, Bori Fati ha declarado que respeta la decisión de Luis de la Fuente de no convocar a su hijo. "Terminó la temporada muy bien. Luis de la Fuente confía en otros jugadores y hay que respetarlo. Teníamos la esperanza de que Ansu estuviera en la lista, pero no ha sido así y toca aceptarlo".

Ansu Fati es uno de los grandes talentos de la Selección y del fútbol español. Irrumpió con gran fuerza hace varias temporada en el FC Barcelona, siendo señalado como el heredero natural de Leo Messi, pero las lesiones le han lastrado tanto que su rendimiento ha caído tanto que ni el FC Barcelona ya cuenta con él, buscándole salida desde hace varios veranos para librarse, por lo menos, de su alto salario. En el AS Monaco, el atacante está mejorando y espera continuar por esta senda.