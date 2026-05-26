El refugio secreto de Luis de la Fuente antes del Mundial: más de 10.000 habitantes, capital de vino de Rioja y un municipio con historia y cultura

Luis de la Fuente acapara focos tras la lista de España para el Mundial, pero su refugio en Haro revela su lado más íntimo, dónde desconecta en el municipio riojano donde nació, un rincón que presume de historia, vino y orgullo local, y que él mismo define como "el primer pueblo con luz eléctrica en España"

Luis de la Fuente está siendo una de las noticias más destacadas en nuestro país, en el día después de que el técnico anunciase la convocatoria de España en el Mundial. Pese a las novedades que dejó la lista de cara al torneo de selecciones de este verano, el entrenador de 64 años guarda un refugio dónde aprovecha para desconectar durante el tiempo que no está en sus labores con 'La Roja'.

De esta manera, Luis de la Fuente tiene un rincón secreto en La Rioja, concretamente en un municipio que está situado en el noroeste de esta comunidad autónoma. Entre más de 10.000 habitantes, el seleccionador español busca tranquilidad en el "primer peublo con luz eléctrica en España", como ha llegado ha confesar en alguna entrevista.

Haro, la capital del vino donde Luis de la Fuente mezcla historia, cultura y bodegas centenarias

Haro destaca sin duda por ser la capital de vino en La Rioja, un destino perfectamente destinado a aquellas personas que busquen mezclar la historia con la cultura, gastronomía y vino. El clima que se respira en este municipio regala inviernos sin tan bajas temperaturas y un verano para disfrutar con la familia sin excesivo calor. En la localidad de Luis de la Fuente podrás encontrar algunas de las bodegas más famosas del mundo.

En cuanto a zonas destacadas de Haro, podemos mencionar la zona del casco histórico, llamada La Herradura, además de la Plaza de la Paz, que se sitúa en el centro del municipio. Por otro lado, encontramos el Arco de San Bernardo, antes de entrar en diferentes calles que te llevarán a la Parroquia de Santo Tomás, los Jardines de la Vega, la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, Palacios de los Condes de Aro o el Teatro Bretón.

Sin embargo, uno de los principales puntos turísticos de Haro es el Barrio de la Estación, en el que se encuentra la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Por ello, cada dos años se celebra en el refugio de Luis de la Fuente 'La Cata del Barrio de la Estación', que se suele celebrar en el mes de junio. La última fue en esas fechas en 2024, por lo que en este tendrá también lugar.

Luis de la Fuente presume de Haro: "Mi pueblo es muy bonito, tenéis que visitarlo"

El propio Luis de la Fuente, que anunció ayer lunes la convocatoria de España para el Mundial, habló en una entrevista con José Luis Izquierdo sobre Haro: "Mi pueblo es muy bonito, tenéis que visitarlo. Fue el primer pueblo con luz eléctrica en España y en su épica también tenía Banco de España y una estación, no un apeadero. Con 10.000 habitantes siempre tuvo un poder económico potente".

El seleccionador español se mostró orgulloso de sus raíces: "Soy de pueblo y lo digo con orgullo. Haro fue muy importante y eso ha forjado, en parte, mi carácter, junto a mis padres y mi familia. Haro y Jerez están unidas por un proceso económico potente de hace muchos años".

Sobre sus padres, Luis de la Fuente recordó que "mi madre tenía una tienda, una mercería. Fue evolucionando a una tienda de moda y, una vez jubilada, se encargó mi hermana. Mi padre fue un marino bergante, estuvo casi 40 años navegando".