Luis de la Fuente pone el foco en Lamine Yamal para ilusionar a España: "Es su momento"

El seleccionador español confía en el talento de su plantilla, especialmente de Lamine Yamal, para tratar de ganar el Mundial y asegura que serán cautos con los lesionados con el objetivo de tenerlos al 100% para las rondas finales

El Mundial está a la vuelta de la esquina y España ya ha anunciado sus armas para tratar de conseguir la segunda estrella. El combinado español contará con Lamine Yamal como gran estrella. El futbolista del Barcelona llega entre algodones a la cita mundialista, aunque Luis de la Fuente es optimista con el jugador, disipa las dudas en torno a Lamine Yamal e ilusiona a España asegurando que este es "el momento" de la joven estrella española.

"Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes cómo vas a llegar al siguiente Mundial. Y este es el momento de Lamine Yamal. Él es muy bueno y será más en la medida en que sus compañeros le hagan rendir mejor. Tenemos, en mi opinión, a los mejores del mundo en muchas demarcaciones y eso le va a hacer rendir mejor", aseguró De la Fuente.

El estado físico de Lamine Yamal de cara al Mundial según Luis de la Fuente

Ahondando en el tema de Lamine Yamal, Luis de la Fuente fue muy optimista con su estado físico de cara al Mundial tras su lesión. "La situación de los lesionados es buena, en la altura que cada uno tiene en su proceso de recuperación. Todos van a llegar para, siendo optimistas, el primer partido. Luego, ya se valorará si es interesante que juegue el primer partido. Pero nuestra mirada va más allá del primer partido", señaló.

Mikel Merino, igual que Lamine Yamal para Luis de la Fuente

En una situación similar a Lamine Yamal llegan Nico Williams y Mikel Merino. El navarro del Arsenal sufrió un contratiempo en este curso que se alargó más de lo esperado, pero que no ha impedido que esté entre los 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial. "Mikel Merino presenta muchos valores que tiene esta selección y este equipo. Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré. A Mikel Merino hay que esperarle siempre. Está recuperándose bien. Y hay otro aspecto importante, que es que no llegará tan fatigado como otros compañeros. Va a estar en el mejor momento para rendir con nosotros", subraya el seleccionador nacional que fue protagonista de 'Los Desayunos' de RTVE, EFE y entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE.