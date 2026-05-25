Moleiro se queda finalmente fuera de la lista del Mundial y entran cuatro ex del Villarreal

El extremo canario ha sido una de las grandes sorpresas por su no convocatoria cuando parecía que lo tenía todo de cara para ser seleccionado; De la Fuente ha optado por otros perfiles como Álex Baena o Yeremy Pino, ambos con pasado amarillo

Alberto Moleiro no ha entrado en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial. Imago

"Moleiro Selección, Moleiro Selección", coreaba este domingo La Cerámica mientras el Villarreal celebraba la victoria ante el Atlético de Madrid y el tercer puesto liguero. El mediapunta canario respondió llevándose la mano al corazón y agradeciendo el cariño de la grada. Apenas unas horas después, el sueño mundialista del futbolista canario se quedó en eso, en un sueño. Luis de la Fuente lo dejó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista del Villarreal había entrado en la prelista de 55 jugadores y llegaba con opciones reales de colarse en la convocatoria final tras firmar una temporada sobresaliente en su primer año como groguet: diez goles, seis asistencias y un papel decisivo en uno de los mejores equipos del campeonato. Sin embargo, el seleccionador apostó finalmente por otros perfiles ofensivos. Se hace difícil pensar que el tercer clasificado del campeonato no vaya a tener representación en la 'Roja'.

La Cerámica empujó hasta el final

El atacante ha sido uno de los futbolistas españoles jóvenes con mayor crecimiento esta temporada y había conseguido entrar por primera vez en el radar de la absoluta gracias a su fantástico rendimiento. Moleiro ya había sido internacional en categorías inferiores con España, disputando ocho encuentros con la Sub-19 y 14 con la Sub-21. De la Fuente fue precisamente quien le hizo debutar con la 'Rojita' a finales de 2022, pero sus caminos se separaron cuando el seleccionador dio el salto a la absoluta y, desde entonces, no han vuelto a reencontrarse.

Ahora, con la lesión de Fermín López y las dudas físicas de algunos atacantes parecían abrirle definitivamente la puerta, pero el seleccionador ha terminado descartándolo en el último corte.

Moleiro esperaba la lista "con su familia y amigos"

Hace apenas unos días, el propio futbolista hablaba públicamente sobre sus opciones de acudir al Mundial y reconocía la ilusión que le hacía poder estar entre los elegidos. "Me haría mucha ilusión poder ir a un campeonato como éste con mi familia y mis amigos, sería un sueño. Desde pequeño he soñado con poder ir al Mundial. Sería el sueño cumplido".

El extremo, que quiso dejar claro que no quería beneficiarse de las lesiones de otros jugadores, aseguró igualmente que seguiría la convocatoria en directo acompañado de los suyos. "Estoy ilusionado y el lunes veré la lista y ojalá se pueda dar".

Sin reacción pública

Por el momento, Moleiro no ha reaccionado públicamente a su ausencia en la convocatoria definitiva. El futbolista canario no se ha pronunciado en redes sociales tras conocerse la lista de Luis de la Fuente.

Curiosamente, el propio jugador ya había dejado claro días atrás que, de quedarse fuera, tampoco supondría un drama personal. "De no estar, no será una desilusión, para nada. Desde pequeño he seguido la Selección en todas estas citas desde casa con mi familia y mis amigos. De no ir, seguiré haciendo lo mismo. La vería desde casa y apoyando con el que más".

¿Incompatible con Lamine Yamal?

En las últimas horas, algunos medios nacionales apuntan a una posible explicación táctica detrás de la ausencia del futbolista del Villarreal. Según algunas informaciones publicadas en Barcelona, Luis de la Fuente consideraría que Moleiro no es compatible sobre el campo con Lamine Yamal, a quien considera el gran referente ofensivo de la Selección.

La idea del cuerpo técnico sería priorizar perfiles que encajen mejor alrededor del extremo del Barcelona, algo que habría terminado perjudicando al canario pese a su enorme rendimiento esta temporada.

Cuatro ex del Villarreal sí entran en la lista final

La convocatoria definitiva deja sin representación provincial castellonense en la Selección. Pablo Fornals tampoco estará finalmente en el Mundial pese a haber entrado en convocatorias recientes, mientras que Pau Torres no entra pese a conquistar recientemente la Europa League con el Aston Villa.

Sí habrá, en cambio, una importante presencia de futbolistas con pasado amarillo. Yeremy Pino y Álex Baena, piezas importantes en el Villarreal de las últimas temporadas, forman parte de la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente.

Además estará Rodri Hernández, formado en la cantera grogueta y convertido en uno de los grandes líderes de la selección española. El cuarto nombre con pasado amarillo es Borja Iglesias, que pasó por la cantera del Villarreal aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo.