Alfonso Pedraza: "Después de 15 años aquí lo voy a echar muchísimo de menos"

El lateral cordobés se despide de la afición con una entrevista sobre el césped en la que expresa una emoción infinita por haber terminado su historia en Villarreal de forma tan redonda: "Es el club de mi vida, el club que me lo ha dado todo"

La temporada del Villarreal CF terminó en una noche redonda en La Cerámica. La goleada ante el Atlético de Madrid (5-1) certificó el tercer puesto para el conjunto amarillo y puso el broche de oro a una campaña histórica, aunque más allá del resultado y de la clasificación, el partido dejó también varias despedidas particularmente emotivas. Una de ellas fue la de Alfonso Pedraza, que abandona la entidad después de tres lustros en el club.

Pedraza: "Es el club de mi vida"

El futbolista cordobés habló tras el encuentro visiblemente emocionado, consciente de que cerraba una etapa muy importante de su vida. Después de 15 años vinculado al club castellonense, Pedraza deja unas declaraciones cargadas de sentimiento y agradecimiento hacia la entidad en la que se formó y creció tanto personal como profesionalmente. "Creo que hoy ha sido un broche de oro a toda la temporada. Quedar terceros es el colofón a una temporada histórica y, la verdad, muy emocionante, porque es el club de mi vida, el club que me lo ha dado todo. Me siento orgulloso y solo puedo decir gracias por todo lo que me han dado", aseguró en declaraciones recogidas por los medios del club.

El lateral quiso poner en valor el enorme trabajo colectivo realizado durante toda la campaña y destacó especialmente el mérito de cerrar el curso ganando en el campo del Atlético de Madrid. Para Pedraza, el equipo ha superado con nota los objetivos marcados al inicio de temporada. "Hoy sentimos satisfacción porque hemos cumplido el objetivo con sobresaliente, ganándole en su casa a todo un Atlético de Madrid, que nos ha exigido mucho, y quedando terceros para ponerle el broche final a la temporada", explicó.

El vínculo humano de Pedraza, criado en el club

El momento más especial llegó cuando el jugador habló de todo aquello que dejará atrás tras tantos años en Villarreal. Pedraza no se centró únicamente en el fútbol o en los éxitos deportivos. Su discurso fue mucho más allá, reflejando el fuerte vínculo humano que ha construido dentro de la entidad amarilla desde su llegada a la cantera. "Al final, yo llevo aquí 15 años y voy a echar de menos un poco todo", confesó. "He vivido aquí incluso cambios en la presidencia, el día a día… Va a ser totalmente diferente porque conozco a muchísima gente de la cantera, conozco a limpiadoras, utilleros… prácticamente a todo el club".

Desde las categorías inferiores hasta la Europa League

Las palabras del futbolista resumen perfectamente lo que ha significado el Villarreal para él. Pedraza se marcha dejando atrás su equipo y también su casa. Durante década y media ha vivido todas las etapas posibles dentro del Villarreal, desde sus primeros años en categorías inferiores hasta convertirse en un jugador importante del primer equipo y levantar títulos históricos como la Europa League.

Se despide del Villarreal con 234 partidos oficiales a sus espaldas en los que logró marcar 13 goles, ganar una Europa League y la sensación de haber representado como pocos el significado de crecer desde abajo.

Por eso, su despedida queda marcada por una nostalgia contenida y el cariño hacia todas las personas que forman parte del día a día de la entidad. "Eso sí que lo voy a echar de menos, porque llevo aquí 15 años, me he criado aquí, lo conozco todo perfectamente y, al final, lo echaré muchísimo de menos", añadió emocionado.

La afición amarilla también ha querido reconocer durante las últimas horas la trayectoria de uno de los jugadores más queridos del vestuario. Pedraza siempre representó el perfil de futbolista comprometido con el escudo, cercano y trabajador, algo que quedó reflejado en unas declaraciones sinceras y alejadas de cualquier artificialidad. Su adiós coincide además con uno de los mejores momentos deportivos recientes del Villarreal, clasificado entre los mejores equipos de LaLiga y cerrando una campaña que quedará para el recuerdo. "Me gustaría que me recordaran como una persona que lo ha dado todo, me considero una persona muy trabajadora y sobre todo buena persona. Yo creo que eso es lo que queda en la vida. Al final los jugadores pueden pasar, pero la persona es lo que queda y yo siempre digo que en la vida lo bueno es la persona. Yo con que me recuerden como que soy buena persona, ya lo futbolístico me da un poco igual".

No cabe duda de que regresará algún día, aunque ya no será como futbolista. "Volveré como aficionado, eso es seguro. Al final son 15 años aquí. Yo siento el club como parte de mí. Mi familia está muy a gusto aquí. Ya conozco esto mejor que Córdoba, porque al final salí de Córdoba con 15 años y aquí ha sido donde he crecido, donde he madurado, y lo siento como mi hogar", explicó.

Su siguiente paso, en Italia

Ahora, con 30 años y el ciclo completado, Pedraza emprende una nueva aventura en la Lazio. Lo hace con la serenidad de quien siente que ha cumplido. Se marcha con la finalización de su contrato y después de meses sabiendo que se iría. Sin polémicas. Exactamente igual que ha sido toda su carrera en Villarreal. Su decisión de marcharse la tomó con el conocimiento del Villarreal. El club entendió la postura del futbolista, toda vez que considera que tiene atado a su relevo natural con Carlos Romero, cedido este curso en el Espanyol y que regresará para hacer la pretemporada.

"Es un reto que me apetecía. Un poco ya cambiar, vivir otra experiencia. Cambio de liga, cambio de país. Va a ser totalmente diferente porque en Villarreal lo sentía como mi hogar, conocía a todo el mundo y ahora voy a una nueva ciudad, nuevo equipo, nuevo club. Un reto muy ilusionante en el que lo daré todo para que salga bien", declaró el cordobés.