Dani Parejo arroja luz con una primera intención de futuro

El centrocampista de Coslada se despide con honores de La Cerámica y por primera vez admite que todavía no siente que haya llegado el momento de colgar las botas: "Quiero seguir jugando, me veo bien"

Dani Parejo se despidió de La Cerámica con la emoción serena de quien siente que ha cerrado una de las etapas más importantes de su vida, aunque sin pronunciar todavía la palabra retirada.

"Me gustaría seguir jugando"

El centrocampista madrileño, protagonista en la goleada del Villarreal ante el Atlético de Madrid y autor del primer tanto de la noche, desveló tras el encuentro que todavía no contempla poner fin a su carrera y que, pese a las informaciones que apuntaban a un adiós inminente al fútbol, su intención pasa por seguir compitiendo.

El futbolista de Coslada, que finaliza contrato el próximo 30 de junio y que ha sido una pieza fundamental en el ciclo más exitoso de la historia reciente del Villarreal, reconoció que ahora necesita calma antes de decidir cuál será el siguiente paso de su carrera.

"No lo he pensado. Me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Ahora quiero pensar, estar tranquilo. No quiero tomar decisiones precipitadas. Quiero hablarlo con mis mujer y mis hijos. Quiero encontrar la mejor opción, donde pueda estar a gusto", afirmó en declaraciones posteriores al encuentro a Movistar.

Pospone su retirada por el momento

Sus palabras contrastan con el escenario que parecía dibujarse en las últimas semanas. A sus 37 años, Parejo ha comenzado ya su formación como entrenador y todo apuntaba a que el final de su trayectoria deportiva estaba próximo.

El propio futbolista había reconocido recientemente que estaba realizando tanto la parte teórica como las prácticas obligatorias para obtener la titulación, compaginando ese proceso con su día a día como jugador del Villarreal. Incluso el propio Marcelino había declarado públicamente que le ve "como entrenador y bueno", destacando su capacidad para interpretar el juego y su personalidad.

Sin embargo, Parejo quiso dejar claro en su despedida que no siente que haya llegado el momento de cerrar la puerta a su vida como futbolista.

Agradecimiento eterno al Villarreal

El capitán groguet explicó que, más allá de la decisión que termine tomando, se marcha satisfecho por todo lo vivido durante las seis temporadas que ha permanecido en el club castellonense.

"He pasado seis años maravillosos de mi vida, he vivido aquí el ciclo más exitoso del club, siendo importante y quiero agradecer al club, a Fernando (Roig) y a todo el mundo con los que he convivido estos años por facilitarme todo, hacerme sentir importante, feliz. Me he dejado todo por el club, pero el fútbol es así, hay que aceptarlo, pero me voy contento y satisfecho", señaló.

El centrocampista abandona el Villarreal convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la entidad. Desde su llegada en 2020, tras una salida traumática del Valencia, Parejo se convirtió en el cerebro del equipo amarillo y en uno de los líderes indiscutibles dentro y fuera del vestuario. Más de 260 partidos oficiales después, se marcha dejando una huella profunda tanto por su rendimiento como por su influencia competitiva.

Además, su despedida coincide con otro momento histórico para el club: la clasificación para disputar por segunda vez consecutiva la Liga de Campeones, un logro que el propio jugador quiso poner en valor tras el partido. "El club nunca había jugado dos años seguidos la Liga de Campeones y lo hemos conseguido. El club está creciendo, se están haciendo las cosas bien y vienen sus frutos. Ahora toca disfrutar, pasarlo bien, las vacaciones y olvidarse un poco del fútbol", explicó.

Así pues, la sensación que se viene es la de una despedida del Villarreal, pero no necesariamente del fútbol. Parejo se marcha emocionado, arropado por la afición y consciente de que cierra una etapa irrepetible, pero dejando abierta todavía la posibilidad de seguir compitiendo.