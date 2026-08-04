Roig Negueroles echa el freno al mercado y anuncia dos 'fichajes': "Son jugadores del primer equipo"

El consejero delegado del Villarreal CF asegura que ambos canteranos dan el salto a la primera plantilla pese al interés de hasta 16 clubes en hacerse con sus servicios y reclama "más creencia" en un equipo que terminó tercero en LaLiga 2025/2026

Tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el Villarreal CF no tiene en previsión lanzarse a por grandes fichajes en el tramo final del mercado si no se produce antes una venta importante. El club da por cerrado el mercado con la llegada de Gulácsi, aunque todavía pueden suceder muchos movimientos ahora inesperados hasta el 1 de septiembre de 2026.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club, aprovechó la presentación del meta húngaro para transmitir un mensaje de confianza en la plantilla que dirigirá Iñigo Pérez, aprovechando para confirmar oficialmente dos nuevos 'fichajes' ya que dio por decidida la promoción de las dos grandes perlas de la cantera: Carlos Maciá y Alassane Diatta.

El dirigente amarillo fue contundente al ser preguntado por ambos futbolistas, que ya han tenido minutos con el primer equipo durante la pasada temporada y están contando con protagonismo durante la pretemporada. "Son jugadores del primer equipo a todos los efectos", sentenció Roig Negueroles, que además reveló que el Villarreal ha recibido propuestas e interés de numerosos clubes por ambos canteranos.

Hasta 16 clubes han preguntado por Maciá y Diatta

La apuesta del Villarreal por los dos jóvenes es firme, sobre todo por el importante interés que han despertado en el mercado. Roig Negueroles desveló que hasta 16 equipos se han interesado por su situación y dejó claro que el club podría obtener una importante cantidad económica si decidiera ponerlos a la venta.

"A esos dos jugadores nos los han pedido 16 equipos y si los sacamos al mercado, los podríamos vender por muchísimo dinero. Y aquí parece que no se valoran. Son jugadores del primer equipo a todos los efectos. No sé a nivel de ficha cómo lo haremos o los cupos que habrá, pero se van a quedar en la primera plantilla".

Carlos Maciá, que tiene apenas 17 años, ya disputó seis encuentros con el primer equipo la pasada campaña, mientras que Alassane Diatta también tuvo la oportunidad de estrenarse con los mayores. Ambos fueron piezas importantes del filial y ahora pasan a formar parte de pleno derecho del proyecto de Iñigo Pérez.

La decisión supone también un respaldo a la planificación deportiva del Villarreal después de las salidas de futbolistas experimentados como Dani Parejo y Thomas Partey en el centro del campo. El club entiende que los jóvenes están preparados para asumir responsabilidades y descarta que este cambio de fichas reduzca el nivel competitivo del equipo.

"Hay que tener más creencia en los jugadores que tenemos"

Roig Negueroles aprovechó además para reivindicar el nivel de la plantilla y reclamar una mayor confianza en los futbolistas que ya forman parte del proyecto. El Villarreal terminó tercero en LaLiga la pasada temporada y, según su consejero delegado, el equipo incluso ha mejorado con las incorporaciones realizadas este verano. "Estamos contentos con lo que teníamos, con lo que ha venido, con su competencia y experiencia. Parece que el año pasado fuimos terceros teniendo malos jugadores. Yo creo que los tenemos muy buenos, y lo estamos mejorando".

El dirigente insistió especialmente en la importancia de confiar en los canteranos incluso en la competición de más alta exigencia como es la Champions League. "Desde luego lo que hay que tener es más creencia en los jugadores que tenemos. No podemos creer que por jugar en el campo del Bayern con un jugador de la cantera, tengamos que hacerlo mal".

De esta forma, el Villarreal transmite una clara confianza en el bloque actual. El mercado continúa abierto y Roig Negueroles no descarta que pueda producirse alguna modificación, pero el club no parece dispuesto a fichar por fichar ni a desprenderse de sus jóvenes talentos. En cuanto a las salidas -se apunta a la posible marcha de Pape Gueye-, aunque no quiso extenderse demasiado, sí dejó claro que está el asunto muy estancado. "Nosotros no comentamos lo que puede haber pero la realidad es que ahora mismo hay poco movimiento", advirtió ante noticias sobre posibles marchas que todavía puedan producirse.

Gulácsi, experiencia para la portería

En su comparecencia, el consejero delegado también valoró la llegada de Péter Gulácsi. El internacional húngaro, de 36 años, firma por dos temporadas y aportará una amplia experiencia después de once campañas en el RB Leipzig y más de 40 partidos disputados en la Champions League. "Es un jugador muy conocido y con una trayectoria impecable. Ha tenido una carrera muy importante en Alemania, donde ha ganado cosas y ha sido un futbolista fundamental. Le apetecía este reto y ha hecho un esfuerzo muy grande por venir aquí".

Roig Negueroles confía en que el nuevo guardameta aporte tanto bajo palos como dentro del vestuario: "Estamos convencidos de que va a ser muy importante. Nos va a aportar experiencia y es un gran portero. Estamos muy contentos con su incorporación".

Con Gulácsi como refuerzo de experiencia, con el regreso de Carlos Romero y con Maciá y Diatta dando el salto definitivo como apuestas de futuro, el Villarreal da por cerrado su mercado y afronta la nueva temporada con una idea definida de mantener el nivel de un equipo que acabó tercero y dar espacio a unos canteranos que, según los altos dirigentes, ya están preparados para jugar al máximo nivel.