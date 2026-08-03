El Villarreal oficializa su 16ª salida del verano: Lautaro Spatz se marcha al Andorra

El central argentino deja el Villarreal B tras una gran temporada en la que se erigió como uno de los líderes de la defensa; firma por dos años con el conjunto tricolor, con una tercera temporada opcional; el 'Submarino' suma y sigue con su festival de bajas entre el primer equipo y el filial

Lautaro Spatz se une al festival de salidas del Villarreal entre el primer equipo y el filial. Imago

El Villarreal CF ha oficializado la salida de Lautaro Spatz, que abandona la disciplina amarilla para convertirse en nuevo jugador del FC Andorra. El club de La Plana ha alcanzado un acuerdo para el traspaso del central argentino, que firma con el conjunto tricolor por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una tercera campaña opcional.

La operación supone la 16ª salida oficial del club amarillo durante este verano si se contabilizan conjuntamente los movimientos producidos entre el primer equipo y en el filial. Spatz pone así el punto final a una etapa de apenas una temporada en Miralcamp -firmó el pasado verano procedente del Algeciras a cambio de 300.000€-, para aportar experiencia a un Villarreal B que necesitaba reconstruir su defensa.

El argentino, nacido en Buenos Aires en 2001, tenía contrato hasta junio de 2027, pero el club amarillo no contemplaba su salida a coste cero. El acuerdo con el Andorra dejará una pequeña cantidad fija en las arcas del Villarreal -no ha trascendido pero a buen seguro que el club castellonense recupera cuanto menos la inversión por el jugador-, además de una serie de bonus, una circunstancia poco habitual en las operaciones de salida de jugadores del filial de su edad.

Spatz cambia Primera Federación por Segunda

La temporada de Spatz en el Villarreal B ha sido notable. El central se convirtió rápidamente en uno de los hombres importantes del vestuario y terminó ejerciendo como uno de los líderes de la defensa. Disputó 32 partidos como titular, siendo el zaguero con más minutos y encuentros del filial.

Su llegada tenía desde el principio un componente diferente al de otros jóvenes incorporados a Miralcamp. Con 24 años, Spatz aportaba veteranía y experiencia a una plantilla con muchos futbolistas jóvenes. Tras las salidas de Espigares y Hugo Pérez, el Villarreal necesitaba un central capaz de asumir responsabilidades y el argentino respondió a esa necesidad.

Además de su rendimiento sobre el terreno de juego, Spatz ejerció como referencia para los jugadores más jóvenes, entre ellos Valou. Incluso llegó a participar en tres amistosos con el primer equipo durante esta pretemporada y fue titular frente al Benfica, aunque su presencia con el conjunto de Iñigo Pérez respondió a las numerosas bajas que sufría el primer equipo en defensa.

Ahora da un paso adelante en su carrera. La Primera Federación se le había quedado pequeña y el Andorra ha apostado por él para convertirlo en uno de los referentes de su zaga.

El Andorra gana la puja por Lautaro

El conjunto andorrano no ha sido el único club que se ha interesado por Spatz. El Ceuta también había entrado en la puja por el central en una lucha numerosa durante los últimos meses con otros varios equipos de Segunda División que venían siguiendo su evolución.

Entre ellos estuvieron Leganés, Córdoba y Cádiz, además del interés que llegó a mostrar el Real Murcia a través de su entrenador, Sergi Guilló. Finalmente, el Andorra presentó una propuesta superior a del club ceutí y convenció tanto al futbolista como al Villarreal.

La salida de Spatz obliga ahora al filial amarillo a volver a rastrear el mercado. En Miralcamp se busca la incorporación de dos centrales de entre 22 y 24 años que puedan ocupar el espacio dejado por el argentino. En estos momentos, Pedro Luque y Palomares son las principales alternativas que permanecen en la plantilla tras promocionar desde el Villarreal C.

Dieciséis salidas y una plantilla en reconstrucción

La marcha de Spatz permite poner negro sobre blanco la profunda renovación que está sufriendo el Villarreal este verano. El 'Submarino' suma ya 16 bajas oficiales entre el primer equipo y el filial a lo largo del verano.

En el primer equipo han salido Alfonso Pedraza, que se marchó a la Lazio tras finalizar su contrato; Dani Parejo y Thomas Partey, ambos como agentes libres y aún sin equipo; Alfon, que terminó su préstamo y regresó al Sevilla; y Rafa Marín, que volvió al Nápoles. También han abandonado la entidad Ramón Terrats, traspasado al Getafe; Arnau Tenas, cedido al Mallorca; Diego Conde, cedido al Real Betis; y Dani Requena, que jugará también a préstamo en el Levante.

A ellos se suman las seis salidas vinculadas al filial: Jean Ives Valou, cedido al Getafe; Toni Tamarit, vendido al FC Alverca portugués; Thiago Ojeda, traspasado al Real Valladolid; Víctor Moreno, vendido al Tenerife; Fran Gil, que se ha marchado al Nàstic de Tarragona; y ahora Lautaro Spatz, nuevo jugador del Andorra.

Álex Forés y Dani Budesca, los siguientes movimientos

El proceso de reconstrucción todavía no ha terminado. En el primer equipo queda pendiente de resolver el futuro de Álex Forés, que continúa estudiando sus distintas ofertas en Segunda División. Al valenciano le sobran pretendientes pese a una temporada bastante discreta en el Real Oviedo.

En el filial, además, el siguiente nombre que puede abandonar Miralcamp es Dani Budesca, un futbolista que también cuenta con diferentes opciones y cuyo futuro todavía está por decidir.

La operación de Spatz confirma, en cualquier caso, una tendencia clara: el Villarreal está modificando profundamente su filial. El central argentino llegó para solucionar una necesidad puntual de experiencia y, después de cumplir con creces su cometido, abandona el club dejando además una pequeña cantidad económica en las arcas amarillas.