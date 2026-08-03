Oficial: Péter Gulácsi, segundo fichaje del Villarreal para la temporada 26/27

El guardameta húngaro firma hasta 2028, con una temporada opcional, y se convierte en el segundo fichaje del 'Submarino' tras la 'repesca' de Carlos Romero; será presentado este martes a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

El Villarreal CF ya tiene nuevo portero. El club amarillo ha hecho oficial este lunes a media tarde el fichaje de Péter Gulácsi, guardameta húngaro de 36 años que llega procedente del RB Leipzig para reforzar una posición que había quedado debilitada tras las salidas de Diego Conde y Arnau Tenas. El veterano cancerbero firma hasta junio de 2028, con una tercera temporada opcional, y se convierte en el segundo fichaje del 'Submarino' para la temporada 2026/2027 después del regreso de Carlos Romero tras dos años cedido en el RCD Espanyol.

Gulácsi pone así el punto final a una etapa de once años en el fútbol alemán y afronta un nuevo reto en LaLiga. El Villarreal apuesta por un portero contrastado, con una enorme experiencia en la Bundesliga y en la Champions League, precisamente en una temporada en la que el conjunto amarillo volverá a disputar la máxima competición continental.

El nuevo meta groguet será presentado este martes 4 de agosto a las 12:00 horas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. La comparecencia será en inglés y contará con traducción consecutiva. Antes, a las 9:30 horas, Gulácsi realizará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Un portero de Champions para el Villarreal

La llegada del húngaro supone mucho más que cubrir una vacante en la portería. Gulácsi abandona el RB Leipzig después de 362 partidos oficiales con el conjunto alemán, al que llegó en el verano de 2015 procedente del Red Bull Salzburgo. Durante más de una década se convirtió en uno de los grandes referentes de la entidad y fue protagonista de su crecimiento desde la Segunda División hasta consolidarse entre los mejores equipos de Alemania.

En su trayectoria con el Leipzig acumula 269 partidos en la Bundesliga, además de 41 encuentros en la Champions League, 17 en la Europa League y 24 en la Copa alemana. En total, su experiencia en el fútbol de élite supera los 450 encuentros entre el Leipzig y el Salzburgo.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en la Champions 2019/2020, cuando el Leipzig alcanzó las semifinales de la competición por primera vez en su historia. Gulácsi disputó diez encuentros aquella temporada y formó parte del equipo que eliminó al Atlético de Madrid antes de caer ante el París Saint-Germain.

Ahora tendrá la oportunidad de volver a competir en la máxima competición continental, esta vez defendiendo la portería del Villarreal.

Del Liverpool al Leipzig

Gulácsi se formó en las categorías inferiores del Liverpool, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. Durante su etapa en Inglaterra pasó cedido por el Hereford United, Hull City y Tranmere Rovers, antes de regresar a la estructura del fútbol de Red Bull.

Su consolidación llegó en el Red Bull Salzburgo, donde ganó dos ligas y dos Copas de Austria. En 2015 dio el salto al Leipzig y se convirtió en una pieza fundamental de un proyecto que no ha dejado de crecer desde entonces.

En Alemania también conquistó dos Copas, en 2022 y 2023, y una Supercopa alemana en 2023. Además, fue reconocido en tres ocasiones con el premio a la 'Weiße Weste', que distingue al guardameta de la Bundesliga con más porterías a cero en una temporada.

Competencia para Luiz Júnior

La llegada de Gulácsi también modifica la competencia bajo palos. El Villarreal mantiene su confianza en Luiz Júnior, pero incorpora ahora a un guardameta con suficiente experiencia y jerarquía para competir por minutos.

La salida de Diego Conde, rumbo al Real Betis, y de Arnau Tenas, que jugará a préstamo en el Mallorca, había obligado al club a buscar un portero contrastado. La respuesta ha sido un futbolista que conoce perfectamente la presión y que puede aportar liderazgo dentro del vestuario.

A sus 36 años, Gulácsi llega con la intención de seguir compitiendo al máximo nivel. El húngaro también podrá ejercer como referencia para Luiz Júnior, aunque su trayectoria y su rendimiento le permiten aspirar a tener protagonismo durante una temporada especialmente exigente. En principio, la titularidad seguirá recayendo en los hombros del portero brasileño.

Segundo fichaje... ¿y último?

La operación convierte a Gulácsi en el segundo fichaje del Villarreal este verano, después de que el club amarillo recuperase a Carlos Romero tras su salida. El guardameta llega tras un acuerdo con el RB Leipzig por una cantidad que rondaría los dos millones de euros entre fijo y variables.

Su incorporación pone fin a unas negociaciones que se habían prolongado más de lo previsto por las diferencias económicas entre los clubes y algunas discrepancias contractuales con el propio interesado. Finalmente, Villarreal y Leipzig encontraron una fórmula para permitir la salida de uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del conjunto alemán.

Con Gulácsi, el Villarreal considera completada su planificación para la próxima temporada. El guardameta es el segundo fichaje del verano y en principio el último. A las dos incorporaciones estivales hay que sumar dos novedades importantes procedentes de la cantera: Alassane Diatta y Carlos Maciá, así como el regreso de los cedidos Thiago Fernández e Ilias Akhomach.

Si no se produce ninguna venta importante en el tramo decisivo del verano -se tiene en previsión una posible salida de Pape Gueye-, la plantilla se da por cerrada con los futbolistas actuales a expensas de dar salida a Álex Forés, sin descartar que pueda buscarse una nueva cesión a Thiago o Ilias.