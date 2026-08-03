Toma posiciones de nuevo por Fábio Silva, que sigue priorizando un regreso a LaLiga

Como Villarreal y Deportivo, los verdiblancos no abandonan la pista del ariete portugués, a quien el Borussia Dortmund no dejó salir en anteriores ventanas; en estos momentos, la única vía factible en La Cartuja, a la espera de otra gran venta, es la de la cesión con opción de compra

El Real Betis está, junto a Villarreal CF y Deportivo de La Coruña, en la lista de espera española por Fábio Silva, delantero de 24 años por el que ya se porfió sin suerte en el mercado invernal, ya que el Borussia Dortmund le cerró las puertas, incluso aunque su participación, tras haber pagado a los Wolves el verano previo 22,5 millones de euros. Con el regreso a la LaLiga aún como prioridad, ya que maneja el interés de clubes de otros países europeos, el de Oporto vuelve a la palestra heliopolitana (siempre fue de los preferidos) a la espera de que los aurinegros suavicen su postura y accedan a desprenderse de él a préstamo, lo que, por ahora, no se antoja cercano.

"Tenemos jugadores que fichamos hace un año, como Silva, Chukwuemeka y Bellingham. Creo que mejorarán. Ésa es también nuestra expectativa, que den el siguiente paso", afirmaba en el arranque de la pretemporada el director deportivo de los renanos, Lars Ricken. Por su parte, el otrora punta de la UD Las Palmas, autor del tanto del triunfo en el reciente amistoso contra el FC Tokyo, recoge el guante: "Claro que podemos crecer en algunos aspectos, como en el último pase, yo incluido. Hubo momentos en los que podría haber dado mejores asistencias en dos o tres jugadas, pero es normal, al fin y al cabo es la pretemporada".

Con todo, Fábio Silva espera sentir una mayor confianza de Niko Kovac, con el que fue únicamente diez veces titular en la 25/26, aportando sin embargo tres goles y siete pases decisivos, la mayoría (3+5) saliendo desde el banquillo. Por ahora, no han llegado refuerzos arriba, aunque su situación sigue en el aire. "Queremos desarrollar una mentalidad ganadora y conseguir títulos. Porque jugar con estos colores significa ganar títulos. Eso es precisamente lo que queremos lograr esta temporada. Pudieron ver cómo trabajo, cómo espero mi momento, mi oportunidad. Creo que mi papel en este equipo puede ir más allá; puedo aportar mucho. Me entrené bien durante mis vacaciones para estar listo y demostrar mi valía esta temporada. Estoy en plena forma", comentaba en los medios oficiales del Dortmund.

El inviable Darwin Núñez, una pista de la hoja de ruta por el '9'

El préstamo, mejor con opción de compra y nunca con obligación (que computa igual que el traspaso a efectos del LCPD de LaLiga), es la fórmula a la que puede acceder por ahora el Real Betis para potenciar su delantera mientras no complete otra gran venta aparte de la de Sergi Altimira al Sporting CP por 18,25 millones de euros fijos y dos en bonus. Buscan en La Cartuja una de esas oportunidades de mercado que suelen presentarse más bien a finales de agosto, como ocurrió hace año y medio con Antony Matheus dos Santos y uno con Sofyan Amrabat. Con los artilleros, máxime en un mercado tan inflado tras el Mundial de 2026, habrá que tener más paciencia si cabe.

A la entidad heliopolitana ha llegado la misma información que maneja 'Sport' sobre la receptividad del Al-Hilal a la hora de dejar salir a un ariete de referencia de primer nivel como Darwin Núñez, que, más allá de que es extracomunitario y ahora mismo no tiene cupos vacantes, gusta a Manu Fajardo y compañía. Ésta, de hecho, es la vía que compone la hoja de ruta por el '9', una salida de un club potente o poderoso en lo monetario como el saudí, si bien en Riad, sin ofertas para recuperar todo o parte de los 53 millones de euros invertidos el verano anterior, priorizarán el destino que afronte la mayor parte de su ficha, de 24 millones netos. Imposible plantearse competir por él.