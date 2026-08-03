Adrián San Miguel sigue en el Betis y se convierte en un 'fichaje' para Manu Fajardo

Tras su retirada, el ya ex cancerbero pasa a formar parte de la estructura de la dirección deportiva verdiblanca, con funciones ya definidas dentro de un equipo de trabajo centrado en la planificación de la 26/27

El Real Betis ha remodelado su poetería, en la que el joven Manu González partirá como segundo guardameta tras la lesión de Diego Conde, sustituto a su vez de Pau López, que pidió salir por motivos familiares para firmar por el Andorra. Solo se mantiene con respecto al curso pasado, por tanto, Álvaro Valles, teórico titular, pues en el último encuentro de la 25/26, entre lágrimas, Adrián San Miguel también confirmo su retitrada.

Tras dos temporadas en su segunda etapa en el plantel verdiblanco, al que regresó después de su paso por el West Ham y el Liverpool, el de Su Eminencia tenía claro que quería continuar ligado al club en el que se formó. Pero aunque en un principio se barruntó la posibilidad de que integrase el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, finalmente su sitio estará en los despachos.

Gestiones internacionales y apoyo a los jóvenes talentos

Así, el Real Betis, que ha destacado del ya ex cancerbero su "amplia preparación académica" además de su "gran trayectoria profesional", ha anunciado que se integrará en la estructura de la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo para desempeñar labores de coordinación deportiva e institucional. En concreto, entre sus funciones se encontrarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos.

Una formación que ha compaginado con el fútbol

Como no podía ser de otro modo, Adrián ha expresado su satisfacción y sus ganas por afrontar esta nueva aventura profesional en el club de su vida. "Súper ilusionado por seguir aportando en un área diferente, es cierto que mi periplo en el campo se acaba, pero nuestra vida continúa y seguir unido al club para mí es un orgullo. Quiero agradecer a Manu, Ángel, Josemi, Ramón y a todos los que han confiado en que yo siga dentro de este proyecto y sigamos creciendo juntos y para poder aportar mi experiencia y mi formación que nunca he dejado, incluso estando en activo, y disfrutar desde otro lado del campo.

Al respecto, la entidad helipolitana ha destacado que el ex portero ha compaginado su larga carrera deportiva con los estudios. De hecho, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha realizado los cursos de Football Management de la UEFA, el Global Players Program de LaLiga y el FIFA Players Executive Programme.

Manu Fajardo, "contento y orgulloso"

Del mismo modo, Manu Fajardo también manifestó su alegría por contar con Adrián en su equipo de trabajo. "Muy contentos y muy orgullosos de que uno de los nuestros se incorpore al club para trabajar y aportar desde otro rol", señaló el sevillano, que recientemente también amplió su contrato hasta 2030, lo que viene a refrendar su importancia en la estructura deportiva del club.

La trayectoria de Adrián San Miguel

"Adrián San Miguel (Sevilla, 3 de enero de 1987) se formó en las categorías inferiores del Real Betis Balompié desde los diez años hasta debutar con el primer equipo en 2012. Un año más tarde se marchó a la Premier League para jugar en el West Ham y posteriormente fichó por el Liverpool, clubes en los que ofreció un gran rendimiento y exhibió su liderazgo. Con los 'reds' conquistó siete títulos (Premier League, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de Inglaterra y dos veces la Copa de la Liga) antes de regresar al Real Betis en 2024. En su segunda etapa como verdiblanco se erigió como uno de los capitanes del equipo, disputó 32 partidos y participó tanto en la final de la Conference League como en la reciente clasificación para la Champions League", ha detallado el club verdiblanco en su comunicado para resumir la trayectoria del nuevo miembro de su dirección deportiva.