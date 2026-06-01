Adrián da pistas sobre su nueva función en el Betis: "Hay una reunión pendiente"

El ya ex guardameta verdiblanco seguirá ligado al club tras su retirada, pero no se ve en el cuerpo técnico, sino asumiendo un rol más cercano a la gestión de diferentes aspectos del primer equipo

El Real Betis ye tiene sus cinco sentidos puestos en una planificación de Champions en la que no cometerá locuras, aunque Manuel Pellegrini aprieta a su manera para confeccionar una plantilla que esté a la altura para competir en el máximo torneo continental sin dejar de lado LaLiga. La prioridad de Manu Fajardo se centra en reforzar la delantera, el lateral izquierdo y el centro del campo, donde se aventuran las primeras salidas. Dependiendo de que lo que suceda con los pilares del equipo, a los que se tratará de retener, así irá cambiando la hoja de ruta. Pero lo que sí parece cerrada es la portería.

La salida de Adrián San Miguel, tras colgar las guantes, propiciará el ascenso de Manu González, que actuará como tercer guardameta para aprender de Álvaro Valles y Pau López. Mientras tanto, el de Su Eminencia aún no tiene claro su futuro. Desea seguir ligado a la entidad verdiblanca, pues además así quedó pactado cuando regresó en 2024 procedente del Liverpool. Pero si en un primer momento se apuntó que podría pasar a firmar parte del cuerpo técnico del 'Ingeniero', ahora él mismo se ve asumiendo otras funciones diferentes, más cercanas a la gestión de la primera plantilla

Un cargo muy de Premier League: ¿en qué consiste?

"Siempre he tenido claro seguir creciendo como persona. A pesar de tener la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el diploma de UEFA B me gusta más la gestión. Me acerco más a estar cerca del primer equipo. Esa posición dada esa experiencia es lo que más me gustaría. Aún tenemos esa reunión pendiente con tranquilidad. Hay que darle un nombre y forma. Sería un head of institutional o football operations, en versión Premier League. Que el Betis como club grande esté en los sitios grandes con los grandes. Me veo capaz de muchísimas cosas. Hay muchos enlaces en los que me veo unido al club y desde arriba me demuestran eso. Hay que sentarse y ponerle nombres y apellidos y continuar ese camino", señaló en una entrevista en la Cadena Ser.

¿Pero cuál es ese cargo al que se refirió el ya ya ex portero bético? Tras muchos años en el fútbol inglés, su referencia es la de ese Jefe de Operaciones Institucionales y de Fútbol que pasa por ser un ejecutivo de alto nivel que se encarga de conectar la gestión corporativa del club con su área deportiva. Como tareas concretas, debe supervisar la estrategia, la logística (como la coordinación de viajes, hoteles y concentraciones) y las relaciones del equipo para asegurar su correcto funcionamiento.

Las razones de la retirada de Adrián San Miguel

A falta de concretar su nueva labor en el Real Betis, lo que sí tenía claro Adrián, pese a verse en buenas condiciones físicas a sus 39 años, era que no seguiría defendiendo la portería de otro equipo. Su decisión de retirarse llegó a última hora, pues hasta ese momento no descartaba seguir una campaña más en activo, pero al explicar el proceso que le llevó a ella insistió en que ha sido algo natural. "La última semana fue clave. Teníamos el último partido en casa contra el Levante. A primeros de semana tuve una reunión con la directiva y con Manu Fajardo que fue clara y sincera. La semana anterior la tuve con el míster. Fuimos aclarando temas y a mitad de semana me tocó tomar la decisión. Como ya dije, fue una decisión que salió del corazón. Me hizo ese click y tenía que aprovechar el gran momento de todos para cerrar el ciclo por el cual yo regresé. Era el momento. Sentí de corazón que debía tomar esa decisión. No sólo que fuera el último en el club sino en mi carrera. No me hacía ilusión jugar más en otro equipo", explicó.

"Al míster se lo comenté todo el día antes del partido. Él no sabía lo de la retirada. Se lo hice saber tal cual. Le agradezco esos minutos finales. Era importante volver a ponerme los guantes, hacer un buen partido y ganar y terminar con ese buen sabor de boca. Era decisión mía. Me dijo que estaba satisfecho con el trabajo que había realizado, me había dado la Copa. Mi trabajo en el vestuario ha ido más allá y al míster le gustan esos jugadores de punto ejecutivo, de tomar decisiones. Ya me conocía del West Ham. Me fue sincero y le dije mi opinión y fue tal cual", añadió sobre el momento en el que le comunicó su decisión a Manuel Pellegrini.

Los elogios a Manuel Pellegrini: "Hay que darle ese mérito"

Aunque su rol esta última temporada ha sido secundario (ha jugado seis partidos), el cancerbero hispalense solo tiene palabras de elogio para el técnico chileno, de quien espera que siga dando pasos al frente junto a un equipo que no ha tocado techo. "Lo que ha conseguido el míster con esa estabilidad hay que darle todo el crédito, no lo ha hecho nadie antes, también tiene las mejores plantillas del Betis de los últimos tiempos. Hay que mejorar muchas cosas, es verdad. Hemos caído eliminados cuando no era el momento porque no dimos el plus que necesitábamos. Es parte del crecimiento. Son muchas temporadas juntos, se le conoce al míster con sus pros y contras pero hay que darle ese mérito y en la Champions hay que disfrutarla como nunca. De ciclo acabado, poca cosa. Dentro del grupo es muy respetado y le gusta que los jugadores mantengan ese respeto. Se lo ha ganado. Hemos dado un pasito más a la Champions y no hay que quedarse ahí", sentenció.