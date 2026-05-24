Adrián se seca las lágrimas y ya mira al futuro: "Me encantaría seguir en el Betis"

El meta de Su Eminencia se emocionó en su último partido como profesional ante el Levante y admitió que ha sido "complicado" tomar la decisión de retirarse, pues se siente bien físicamente, aunque lo hace convencido porque le ha salido del "corazón". Ahora espera seguir ligado al club verdiblanco en otras labores

No había nada en juego este sábado en La Cartuja para el Real Betis, más allá del honor de echar el cierre a una histórica temporada con otro triunfo ante un Levante que también se marchó feliz por certificar su permanencia. Pero si hay alguien que no olvidará este partido es sin duda Adrián San Miguel. El meta de Su Eminencia no solo se despidió del conjunto verdiblanco, sino que disputó su último encuentro como profesional, recibiendo el calor de la que ha sido su afición en dos etapas, con un largo paréntesis entre medias de once temporadas en la Premier League.

A sus 39 años, el meta formado en la cantera verdiblanca regresó hace dos veranos tras su periplo en el West Ham y el Liverpool y ha cumplido con el rol de tercero portero, si bien Manuel Pellegrini quiso premiar su trabajo con su primer partido de la campaña en LaLiga (solo había jugado en los cinco de la Copa del Rey). Un detalle que le permitió despedirse sobre el césped, sin poder reprimir las lágrimas cuando la grada coreó su nombre aún en la primera mitad, a lo que respondió con saludos y gestos de agradecimiento a la misma con el choque en juego.

Toda una vida ligado al Real Betis

Ya tras el pitido final, y después de tantas emociones vividas, Adrián explicaba su adiós al fútbol, mostrando su alegría por haber vuelto para poder acabar su carrera en el club de su vida. "Desde ese niño que empecé a jugar hace mucho tiempo, con 10 añitos, al final la vida te hace vivir momentos y decisiones. Volver a casa hace dos temporadas, vivir cosas bonitas, que para eso es lo que vine. Era el momento, lo sentí de corazón. Qué mejor que hoy jugar aquí delante de mi afición, de mi gente, de mi familia; es un orgullo. Tengo solo palabras de agradecimiento al Real Betis porque ellos me dieron todo desde el principio, desde que Adrián comenzó su carrera. Yo le debía mucho y, como ya he dicho, me retiro en el lugar al que pertenezco porque, sinceramente, yo soy Betis y no podría seguir en ningún otro lugar que no fuera el Betis", afirmó.

Pese a todo, el cancerbero hispalense no esconde que ha sido una decisión difícil de tomar. De hecho, en un primer momento estaba previsto que se sentase con el club esta próxima semana para abordar una posible renovación, pero al final se adelantó el desenlace ya conocido. Ahora cabe la posibilidad de que siga ligado al Real Betis, como es su deseo. Incluso como miembro del 'satff' técnico del primer equipo, aunque por ahora nada de ello se ha confirmado.

"Como he contado, son decisiones complicadas porque al final uno se siente todavía físicamente bien, pero las decisiones que parten del corazón son las adecuadas y a mí me nació tomar esta decisión durante esta semana. Qué mejor manera que disfrutar esta noche aquí con mi equipo con una victoria. Agradecer a todo el mundo, a toda la gente que ha estado este año apoyándonos; hemos vivido una temporada magnífica y nada, a disfrutar ahora como un bético más, por supuesto", sentenció en Movistar+.

Un balance más que positivo de sus dos últimas temporadas

"Después de haber disfrutado aquí dos grandísimas temporadas, el año pasado llegando a una primera final europea, a pesar de la derrota, pero eso es parte del crecimiento para seguir con este éxito que estamos teniendo. Y este año, poder ayudar y estar ahí en esta plantilla de esa clasificación a Champions League después de 21 años, que es algo muy grande y muy bonito, yo creo que eran momentos y este ha sido mi momento", añadió en zona mixta.

Una reunión pendiente con el Real Betis

Además, Adrián habló sobre su futuro y no escondió que le gustaría seguir ligado al club. "Nunca he dejado de estar unido a este club. Y ahora pues tendremos que sentarnos. Me encantaría seguir, por supuesto, en este proyecto y ayudar a seguir haciendo crecer a este equipo. Yo creo que no tenemos techo ahora mismo. Por supuesto que estamos muy contentos con la temporada, pero siempre hay cosas que mejorar y cosas que ir estructurando mucho mejor para hacer un Betis más estable todavía, más sólido, más internacional y ojalá pueda estar en ese camino. Si Dios quiere, todo saldrá bien y estaremos unidos", destacó.