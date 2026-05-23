Puntos uno por uno del Betis frente al Levante: Fornals pone el broche de oro a un año de Champions

El conjunto verdiblanco consigue vencer por dos goles a uno al Levante UD y consigue, de esta forma, despedir un curso mágico de la mejor manera posible y en la despedida de Adrián

El Real Betis ha vuelto a sumar de tres para poder cerrar, de esta forma, la temporada ganándole por dos goles a uno frente a un Levante que se la jugaba y mucho. El partido se encarriló de forma rápida gracias al tanto de Ez Abde en los primeros minutos en un error defensivo de la zaga granota. Al borde del descanso, sería Carlos Espí el encargado de poner el empate en el marcador, algo que Fornals se encargaría de arreglar en la segunda parte para que, finalmente, los verdiblancos pudiesen saborear la última victoria del año.

Las notas verdiblancas frente al Levante

Adrián: 9

Día más que importante para él. Su adiós en su casa, con su gente y en la portería que tanto quiso defender cuando era pequeño. Aparte del factor emocional, gran partido cuajó el meta del Cerro del Águila, que salvó en hasta dos ocasiones claros goles granotas.

Bellerín: 6

El lateral ha realizado un partido correcto, todo ello ante un equipo que estaba intentando proponer mucho desde su costado para después buscar el gol por dentro.

Diego Llorente: 6'5

En el gol de Carlos Espí, una pequeña desconexión de los dos centrales acaba costando el tanto. Aunque, por el resto, partido muy serio de ambos centrales.

Natan: 6

Comentario parecido al de Diego, ya que volvió a demostrar ser uno de los principales argumentos defensivos de este Betis. También habrá que ver si es su último encuentro como bético.

Ricardo Rodríguez: 6

Partido serio del lateral en su último partido como verdiblanco. El suizo ha demostrado que, a pesar de no haberse ganado al beticismo, sí ha sido de la confianza de Manuel Pellegrini durante todo este tiempo. Despedida honrosa de La Cartuja.

Marc Roca: 6

Vuelve a demostrar ser una pieza más que útil para Manuel Pellegrini en ese centro del campo, volviéndole a dotar de control en ciertos momentos.

Isco: 6

Poco a poco, el de Arroyo de la Miel va cogiendo el tono y, sin lugar a duda, lo mejor que le puede venir ahora son las vacaciones. Parar y prepararse para intentar llegar de la mejor manera a una temporada ilusionante. Temporada muy complicada y para olvidar para el malagueño.

Fornals: 8

Un nuevo gol más para cerrar una temporada que aún -todo hace indicar- no va a terminar para él. El más listo de la clase en esta ocasión para aprovechar un rechace y meter el segundo en la portería de Ryan, y todo eso en un nuevo ejercicio de liderazgo en el centro del campo. Brutal lo del castellonense.

Abde: 8

Una vez más, el timón de este Betis arriba. Cierra la temporada con un nuevo tanto y hace que esta temporada se convierta en histórica para él. Muchos se pensarán, ¿estará la temporada que viene recorriendo la banda de La Cartuja? Aunque hay una cosa más que importante que, sea lo que sea, se ha podido disfrutar de un exquisito año del marroquí. Una barbaridad.

Antony: 7

El brasileño confirma, con este partido, que sus buenas sensaciones están regresando. ¿Lo mejor para el beticismo? Que no irá al Mundial, pudiendo descansar y afrontar la nueva temporada con ilusión. Ya lo dijo en los micrófonos de ESTADIO Deportivo y espera que pueda hacerse realidad.

Cucho Hernández: 6'5

El colombiano, a pesar de no contar con acierto, sigue demostrando ser vital en el entramado ofensivo verdiblanco, con esos movimientos que hacen posible que todo pueda funcionar.

Pellegrini: 7

Era el momento de darle hueco a los menos importantes y Pellegrini ha sabido darle hueco a todos aquellos que se despedían. Gran final para un entrenador que ha vuelto a hacer historia.

Lo Celso: 6'5

Entró por Isco y volvió a demostrar que la calidad nunca le va a faltar. El argentino cogió el timón de la segunda parte y encabezó gran parte de la mejoría verdiblanca.

Valentín Gómez: 5

Poco que ver pero correcto el central argentino.

Fidalgo: 5

Buenos minutos del centrocampista a la espera de consagrarse este próximo año.

Chimy Ávila: 5

El argentino ha estado, probablemente, ante su último partido como bético.