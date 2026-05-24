La última jornada, intrascendente para los dos equipos hispalenses, sonrió a sus oponentes, sellando el Celta su presencia en la Europa League (con el Getafe yendo a Conference) y el Levante, la permanencia en Primera, como Elche y Osasuna; drama en Girona y Mallorca

La celebración de un Ez Abde que no faltó a su cita con el gol.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 24 de mayo de 2026:

- REAL BETIS 2-1 LEVANTE UD / Y TODOS CONTENTOS

Ez Abde y Fornals anulan el enésimo tanto de Espí para que los verdiblancos, que estrenaron su equipación para la Champions, despidan el curso con victoria y los granotas puedan celebrar, pese a todo, la permanencia en Primera división

- RC CELTA DE VIGO 1-0 SEVILLA FC / SE IMPUSO EL ÚNICO QUE LO NECESITABA

Un solitario tanto de Ilaix Moriba certifica la Europa League para los celestes y afea el adiós a la temporada de los nervionenses, que encadenan dos derrotas sin goles a favor después de amarrar la permanencia en Villarreal

- TODO IGUAL POR EUROPA; BAJAN AL FINAL GIRONA Y MALLORCA

Celta y Getafe defienden con sendos triunfos sus plazas de Europa League y Conference, respectivamente; por abajo, los catalanes descienden al no pasar del empate con un Elche que sonríe y los baleares, pese a ganar, por un triple empate a 42 que salva a Levante y Osasuna.