LaLiga se despide con una última jornada unificada a partir de las nueve de la noche intrascendente para los dos equipos hispalenses, pero auténticamente de infarto en la lucha por el descenso, con cinco equipos luchando por esquivar los dos últimos billetes a Segunda; por Europa, aún hay alguna incógnita

El canterano bético se despide a los 39 años del fútbol en activo.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 23 de mayo de 2026:

- REAL BETIS - LEVANTE UD (21:00 HORAS) / DOBLE ADIÓS DE ADRIÁN

El portero de Su Eminencia confirma que será su último partido con los verdiblancos, pero también que colgará las botas, por lo que Pellegrini podría darle la oportunidad de hacerlo como titular en un duelo sin nada en juego para los locales; a los granotas les vale un punto para salvarse

- RC CELTA DE VIGO - SEVILLA FC (21:00 HORAS) / DISTENSIÓN, UN BENDITO TESORO

A los vigueses les basta un empate para asegurar la Europa League y los nervionenses, aún con la incertidumbre del traspaso de poderes a Sergio Ramos, a despedirse con una sonrisa

- EPÍLOGO DE INFARTO EN PRIMERA (21:00 HORAS)

Celta y Getafe dependen de sí mismos por UEL y Conference, pero un resbalón azulón daría opciones a Rayo, Valencia y Espanyol. Por abajo, el Girona se salva si vence; a Elche, Osasuna y Levante les vale con no perder; y el Mallorca debe ganar y que haya un triple empate a 42 puntos.