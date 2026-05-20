Mientras que en La Cartuja sigue siendo noticia Antony, seguramente su jugador más determinante, pese a que no ha estado en plenitud física desde diciembre pasado, en Nervión los 'notables' no terminan de ver clara la solvencia económica del fondo que compraría la mayoría accionarial

El extremo paulista se revisa la zona dañada desde hace cinco meses.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 21 de mayo de 2026:

- DECIDIDO

Antony mantiene su apuesta por el tratamiento conservador junto a los servicios médicos del Betis y no hay debate, pese a su ausencia del Mundial, con una operación de pubis que sigue descartada: reposo y fisioterapia, las claves

- VENTA CON SUSPENSE

Recelos a diez días de que expire la prioridad de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, que siguen sin presentar garantías de pago pese a las facilidades ofrecidas por los vendedores, que empiezan a ponerse nerviosos

- 0-3: LA QUINTA DE UNAI

El Aston Villa golea al Friburgo en Estambul y Emery, que ya ganó tres títulos de la Europa League con el Sevilla y otro con el Villarreal, se reafirma como el más laureado en el segundo torneo continental

- LAS ÚLTIMAS PISTAS

De la Fuente avisa de que España llevará al Mundial a 26 y sólo tres porteros, pero deja la puerta abierta a "una sorpresa" en forma de debutante.