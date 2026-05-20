De la Fuente da las últimas pistas de su lista definitiva: "Serán 26, tres porteros y habrá debutantes"

El seleccionador riojano tiene claro el equipo que defenderá a España en el Mundial; tiene ya ha decidido quién será el portero titular y prácticamente podría decir su once de gala en los primeros partidos de la Selección en Estados Unidos

Luis de la Fuente ha dejado caer varias de las claves de la lista de España para el Mundial. A cinco días de hacer pública la convocatoria definitiva para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador ha dejado una batería de mensajes que permiten dibujar por dónde irán los tiros en su intervención en el podcast 'El camino de Mario', de Mario Suárez. Entre ellos aparecen varias pistas relevantes: Serán 26 jugadores, no habrá cuatro porteros ni equipo B de refuerzo, Dani Carvajal está descartado y Gavi apunta claramente a estar en la convocatoria. Además, el técnico riojano desliza que entrará algún futbolista que todavía no ha debutado con la absoluta. Ahí es donde nombres como Marc Pubill o Alberto Moleiro empiezan a ganar fuerza.

"La lista ya está decidida"

De la Fuente dejó claro que tiene prácticamente cerrada la convocatoria y casi podría decir el equipo titular. "Estamos muy ilusionados, impacientes, con muchas ganas. Llevamos muchos meses preparando este Mundial y la lista ya está decidida. El modelo y la idea también", aseguró el seleccionador.

El técnico insistió en que no habrá una prelista ampliada ni pruebas de última hora. "La idea que tenemos es convocar a 26 jugadores", explicó, dejando claro que únicamente podrían incorporarse futbolistas extra como apoyo puntual en entrenamientos si hubiera jugadores pendientes de disputar la final de la Champions. En cualquier caso, el núcleo duro ya está definido. "El grupo de jugadores está decidido, está decidida la idea y está decidido el modelo", reiteró.

Carvajal, descartado

Uno de los nombres propios de la entrevista fue Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid, uno de los pesos pesados del vestuario durante los últimos años, queda prácticamente fuera de la lista a tenor de las palabras del seleccionador. "Dani es muy querido por todos y más especialmente por mí porque es un gran capitán. Ha sido un ejemplo", comenzó diciendo De la Fuente hablando ya en pasado del madridista antes de admitir la realidad de su situación física y competitiva. "No está viviendo un buen momento. Ojalá pudiera tener más minutos, pudiera jugar y demostrar su nivel futbolístico y su potencial".El mensaje más contundente llegó después. "Ahora es difícil que pueda estar en condiciones de poder competir en un Mundial". Una frase que prácticamente le aparta de la gran cita del verano salvo giro radical en las próximas semanas. El técnico, además, volvió a insistir en una idea que ha repetido desde su llegada al cargo. "No voy a morir de compromiso". Un aviso de que el peso del pasado no garantiza nada en sus convocatorias.

Gavi sí apunta al Mundial

En el lado opuesto aparece Gavi. El centrocampista del Barcelona, que ha ido recuperando sensaciones tras sus graves lesiones, sí parece tener sitio asegurado en la lista definitiva. "A Gavi no le hemos regalado nada. Él se lo ha ganado", explicó De la Fuente. "Después de dos lesiones larguísimas y un gran esfuerzo, la vida se lo devuelve. Ahora está en un momento muy bueno, con mucha energía como siempre".El seleccionador dejó entrever además el enorme peso que tiene el futbolista andaluz dentro del grupo. "Cuando no está, se le echa mucho en falta", admitió.

Solo habrá tres porteros

Otra de las dudas habituales en las grandes citas quedó completamente despejada. España viajará con tres guardametas. "Me encantaría poder llevar a los cinco o seis que hayan estado con nosotros, pero los tres que llevaremos son excepcionales porteros", confirmó De la Fuente.

La frase deja fuera cualquier posibilidad de una cuarta plaza específica para la portería como han hecho otros combinados nacionales. De la Fuente estrecha así la pelea por entrar en la convocatoria definitiva. Además, el riojano aseguró tener bastante claro incluso quién será el primer portero. "Tengo claro qué portero va a ser titular. De hecho, tengo casi clara hasta la alineación", deslizó.

Puerta abierta a un debutante

La gran pista de la entrevista llegó cuando Mario Suárez le preguntó directamente si habría algún jugador nuevo en la lista. De la Fuente no escondió esa opción. "Es posible que pueda haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora", afirmó.Y ahí es donde empiezan a aparecer nombres como Marc Pubill o Alberto Moleiro. El lateral derecho del Atlético de Madrid lleva tiempo en el radar de la Federación y encaja además en una posición donde España busca alternativas tras los problemas físicos de Carvajal. Su crecimiento en los últimos meses no ha pasado desapercibido.También gana enteros Moleiro. El futbolista de Las Palmas ha firmado una temporada de enorme nivel y su perfil creativo encaja perfectamente en la idea de fútbol que quiere el seleccionador. La lesión de Fermín le da muchas opciones de entrar como extremo zurdo de la absoluta.De la Fuente no quiso dar más pistas, pero sí dejó claro que sigue abierto a perfiles distintos si considera que pueden aportar algo concreto al grupo. "Yo no muero con mis ideas, soy lo suficientemente racional como para ver que si algo no funciona hay que cambiar", explicó.