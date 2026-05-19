Iker Losada acelera el negocio potencial del Betis con su salida

Tras generar enorme preocupación en Heliópolis, el de Catoira va camino de no ser un problema en verano por su reivindicación cuando más le interesa a los verdiblancos

Iker Losada engrosa la amplia lista de futbolistas que el Betis vigila muy de cerca ante la posibilidad de que proporcionen rédito a las arcas del club con su salida el próximo verano tras pactar en el pasado mercado estival su cesión al Levante sin opción a compra.

El mediapunta, tras su préstamo fallido al Celta en el segundo tramo de la 24/25, no contaba nuevamente para Pellegrini para el actual proyecto tras haber aterrizado en Heliópolis el verano de 2024 por 1,8 millones de euros y se le buscó una salida con la intención de que se revalorizara para poder, como mínimo, recuperar lo pagado al Racing de Ferrol.

Y lo cierto es que a día de hoy se respira cierto optimismo en el seno de la dirección deportiva respecto al futuro del de Catoira por su destacado esprint final como futbolista del Levante, después de una primera vuelta que generó verdadera preocupación a los verdiblancos.

Del ostracismo en el Levante a un rol importante

Y es que Julián Calero, el técnico que empezó la temporada, lo sumió en el ostracismo e incluso llegó a poner en duda su compromiso, lo que se refleja en que solo le concedió 37 minutos en el campeonato liguero repartidos en tres partidos. Esta situación llevó a que en La Palmera se plantearan la finalización del préstamo para buscarle un destino donde tuviera más protagonismo.

Sin embargo, la llegada al banquillo granota de Luis Castro provocó un giro radical en la situación de Losada, hasta el punto de que en su debut el 4 de enero contra el Sevilla lo alineó de inicio y el gallego anotó su primer gol como levantinista para contribuir en el triunfo valenciano por 0-3. En el siguiente partido volvió a marcar y desde entonces ha formado parte del bloque utilizado por el técnico, no como titular indiscutible, pero sí como pieza habitual con presencia en todos los partidos a excepción de cuatro, en los que se quedó en el banquillo.

Destacada aportación de Losada cuando más beneficia al Betis

Pero lo más importante para el Betis es cómo está acabando la temporada Iker Losada en plena lucha por una salvación que se resolverá en la última jornada. No en vano, su entrada en el campo tras el descanso contra el Celta revolucionó el ataque de los de Castro, que remontaron y se llevaron un triunfo que les dio esperanzas.

Esta actuación le permitió ser titular en la finalísima del pasado domingo contra el Mallorca como extremo derecho y lo cierto es que firmó un notable partido tanto en la faceta defensiva, con siete recuperaciones y seis duelos ganados, como en la ofensiva, con dos regates completados y una constante sensación de peligro por su costado. Por ende, es muy probable que repita como titular en la última jornada, precisamente contra el Betis en La Cartuja.

Un rol protagónico para la permanencia del Levante sería el colofón para una recta final de cesión en la que ha mostrado su mejor versión y situado de nuevo en el escaparate con el consecuente beneficio para el Betis, que le buscará nuevamente destino con el deseo de hacer caja.