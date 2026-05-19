El Betis vigila a Samú Costa ante posibles salidas en el centro de campo

Ojeadores del club verdiblanco han presenciado partidos del Mallorca en las últimas jornadas, siendo el mediocentro portugués uno de los jugadores a seguir ante las posibles ventas que se barruntan en la zona ancha del equipo, como la de Sergi Atimira

El Real Betis no hará locuras pese al dineral que dejará la Champions en sus arcas. Se prevé una planificación responsable dentro de la hoja de ruta ya marcada por Manu Fajardo, siempre contando con la opinión de Manuel Pellegrini, siendo varias las prioridades marcadas. Así, además de reforzar la delantera y el lateral izquierdo, una de las posiciones en las que se barruntan cambios es el centro del campo.

Varios centrocampistas en la agenda del Real Betis

Como ya informó ESTADIO Deportivo, en las oficinas de La Cartuja anteponen las ventas de jugadores como Sergi Altimira (tentado por RB Leipzig y Sporting de Portugal entre otros), Nelson Deossa e incluso Lo Celso a las de baluartes como Abde o Natan. Eso, unido a que aún hay que negociar con el Fenerbahçe la continuidad de Sofyan Amrabat, provoca que sean muchas dudas las dudas en torno a la confección de la medular, siendo Samú Costa el último nombre en salir a la palestra como posible refuerzo.

En la dirección deportiva verdiblanca gusta mucho el marroquí Azzedine Ounahi, del Girona, preguntando asimismo por la situación de Luis Milla, que saldrá del Getafe por solo 6 millones de euros. Pero también se vigila de cerca al pivote portugués del Mallorca, que tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado según Transfermarkt de 15 millones.

La presencia del ex capitán bético Juan José Cañas, ahora en la dirección deportiva, en las gradas de Son Moix hace dos jornadas, viendo el encuentro ante el Villarreal, hizo saltar la liebre. Pero, además, también hubo otro ojeador verdiblanco en el anterior choque del cuadro bermellón frente al Girona, en ese caso a domicilio, como revela Al Final de la Palmera.

Los números de Samú Costa en el Mallorca

A sus 25 años, y tras un primer desembarco en el fútbol español de la mano de la UD Almería, Samú Costa se ha destapado en su tercera campaña en el club balear, que lo compró por 3 millones de euros. Así, además de brillar en su principal cometido de robar balones, ha sorprendido con siete goles y dos asistencias en 33 encuentros, siendo indiscutible en un equipo que buscará el milagro de la permanencia en la última jornada.

Ese gran rendimiento ha hecho que Roberto Martínez no dude al incluirlo en la lista definitiva de Portugal para el Mundial. Un escaparate que puede ayudar al Mallorca a sacar la máxima tajada con su posible traspaso, aunque sin duda un posible descenso jugaría en su contra y a favor de los clubes interesados, al poder sacarlo a un precio menor.

El sueño de Samú Costa: "jugar en la Premier League"

En este sentido, además del Real Betis, hay clubes de la Premier League pendientes y el propio Samú Costa ha reconocido que su "sueño" siempre ha sido recalar en el fútbol inglés. Aunque la opción de jugar la Champions sería sin duda una baza a favor de los verdiblancos. Además, también ha sido tentado desde Arabia Saudí, pero el portugués dejó claro que no le mueve solo el dinero.

Jan Virgili, un ofrecimiento que gusta en el Real Betis

De forma paralela, además, la presencia de ojeadores del Real Betis en los partidos del Mallorca tendría otro objetivo. Según PTV, Manu Fajardo ha recibido el ofrecimiento del joven extremo Jan Virgili, que ha sorprendido en su primera campaña en la elite y es muy bien valorado por los técnicos heliopolitanos.

El catalán, de solo 19 años, fue adquirido el pasado verano por la entidad bermellona a cambio de 3,5 millones de euros, firmando hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 30 kilos. Pero el FC Barcelona, adonde había llegado un año antes procedente del Nàstic de Tarragona, se reservó un 40% de su pase y podría recomprarlo por 18 millones. Sus dos tantos y seis asistencias en 30 partidos han llamado mucho la atención y como ha informado este diario, está junto a Abde, Víctor Muñoz o el ex canterano bético Jesús Rodríguez en la agenda de grandes clubes europeos. Todos ellos destacan por su verticalidad en el costado zurdo y podrían protagonizar movimientos relacionados entre sí.