Ounahi, un caro comodín que gusta si hay más de un movimiento en la medular

En La Cartuja manejan, gracias también a la opinión de Amrabat y Abde, buenos informes del 'todocampista' marroquí, con una cláusula de 20 millones y la versatilidad para ser pivote, mediapunta o interior; lo ven más un recambio para Lo Celso, Deossa o Fornals que para Altimira o Sofyan

El Real Betis maneja buenos informes, deportivos y personales, de Azzedine Ounahi, 'todocampista' propiedad del Girona FC, que pagó seis millones de euros por él al Olympique de Marsella y que tiene una cláusula de 20 millones, aunque podría salir por una cantidad inferior ante la necesidad rojiblanca de hacer caja este verano para rearmarse. Con una tasación aproximada de 10 millones, según la web especializada 'Transfermarkt', el de Casablanca firmó con la agencia de representación AS1, que lleva a los verdiblancos Cédric Bakambu y Pablo García (más Robson Fernandes y Emmanuel N'Goran), por lo que tiene una muy buena relación con los de La Palmera.

Autor de cinco goles y tres asistencias en 19 partidos oficiales este curso, Ounahi se dio a conocer en Qatar 2022 con su soberana actuación contra la selección española ejerciendo de mediocentro defensivo, una especia de 'perro de presa' que 'secó' a los hombres más determinantes del combinado entonces dirigido por Luis Enrique Martínez. Después, eso sí, su calidad y su capacidad asociativa le han hecho hacer carrera como mediapunta o interior, lugar en el que le ven más recorrido en el club heliopolitano, que tiene su nombre apuntado por si hubiera varios movimientos en la parcela ancha durante la ventana de transferencias que se avecina.

Buenas referencias de Amrabat y Abde sobre Ounahi fuera del campo

Deportivamente hablando, aparte del seguimiento televisivo e 'in situ' (la semana que ahora expira, sin ir más lejos, en Montilivi, donde hizo el 2-2 del Girona FC desde el punto de penalti), existen en La Cartuja muy buenos informes de Azzedine Ounahi, del que también hablan maravillas quienes han compartido vestuario con él en Angers, Panathinaikos o Marsella, por ejemplo. Miembros de la secretaría técnica han conversado con profesionales que han tratado con el de Casablanca, que ha recibido elogios en lo personal de Sofyan Amrabat y Ez Abde, que le conocen de la selección y que destacan sus valores y su actitud fuera del terreno de juego, un factor crucial en los fichajes actuales.

Deossa, el fichaje fallido por el que cuadra más Ounahi

El Real Betis tiene en mente a Azzedine Ounahi, que acaba de cumplir 26 años, por si hay varias salidas en la línea más ofensiva de su centro del campo, siempre con el habitual 1-4-2-3-1 de Manuel Pellegrini como referencia. De esta forma, que pueda marcharse Sergi Altimira y no ser retenido Sofyan Amrabat, por ejemplo, no influiría en la decisión de ir a por el ex marsellés, más allá de los posibles ingresos extra y el ahorro de salario. Eso sí, las posibles ventas de Giovani Lo Celso, un Pablo Fornals por el que volverán a la carga desde la Premier League o, sobre todo, Nelson Deossa sí allanarían el camino al internacional marroquí.

El del colombiano se considera internamente una adquisición fallida. Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara, que pelearon de cerca su contratación ante la competencia de varios clubes ingleses, confían en que la 26/27 sea su temporada, aunque en el consejo de administración hay quien se tira de los pelos por no haber aceptado los 15 millones de euros que ponía el enero sobre la mesa el Besiktas. De marcharse el de Marmato, casi se podría asegurar que Ounahi se convertiría en el 'plan A', porque se le considera un perfil casi idéntico por su facilidad para ubicarse como pivote, más adelantado o escorado, con mucho despliegue físico y no exento de calidad (bastante más el marroquí).

Los rumores sobre el interés del Manchester City por Ounahi, sin mucho fundamento

Sería más el Girona FC el que está interesando en vender a Azzedine Ounahi al Manchester City, cabeza de cartel en el City Group al que pertenecen los catalanes, que el propio club 'sky blue' en incorporar al marroquí. Asegura 'FootMercato' que en tierras mancunianas tienen bien cubierta esa demarcación y que no parece que vaya a cuajar esa posibilidad, de tal manera que, aunque es cierto que el de Casablanca tiene mercado y varios clubes interesados, no habría un pretendiente tan pudiente que vaya a 'enamorar' al centrocampista para hacerle presionar en pos de una salida (lo de Arabia Saudí o Qatar, por ahora, está lejos de sus pretensiones) ni tampoco se rozaría la cláusula de 20 millones para encarecer el producto.