Arde la zona baja de LaLiga: el Sevilla visita a Osasuna en descenso y podría acabar penúltimo la jornada 32

La victoria del Deportivo Alavés ante el RCD Mallorca empuja al pozo al Sevilla FC, que tratará de hacer lo mismo con el conjunto balear en un domingo que llega cargado de duelos directos en la pelea por eludir las últimas plazas de la clasificación. A los de Luis García Plaza sólo les vale ganar y perder o empatar les expone a perder otra posición más

El Sevilla FC dormirá en la noche de este sábado en su hotel de concentración de Pamplona sabiendo que este domingo amanecerá subiendo un nivel más de presión, ya que ha caído al pozo justo antes de visitar en El Sadar a un CA Osasuna que, a pesar de encontrarse en la mitad de la clasificación, debe tomarse este partido como si de uno de los tres últimos se tratase y evitar una derrota en su casa que le metería de lleno en esta apretada lucha.

Noticias Relacionadas La convocatoria del Sevilla FC: Jordán, Januzaj, Azpilicueta... Luis García Plaza grita 'Todos o ninguno'

El Sevilla FC, en situación límite: tiene un 62,9 % de probabilidades de descender

Sin simil ni metáfora que valga, los que sin duda deben tomarse el encuentro como si estuviesen en descenso son los pupilos de Luis García Plaza, que de hecho han caído hasta la decimomoctava posición tras la victoria sabatina del Deportivo Alavés, remontando en Mendizorroza un encuentro que desde muy pronto se le había puesto bastante cuesta arriba.

En caso de empatar o perder ante Osasuna, el Sevilla FC seguirá en descenso e incluso podría caer al penúltimo puesto si además el Levante UD logra vencer. En cambio, si rompe la estadística desfavorable y sale de tierras navarras con los tres puntos en el bolsillo, asomará la cabeza por fuera del agujero y será el RCD Mallorca quien complete el trío fatídico junto a los valencianos y el Real Oviedo.

La cosa pinta cada vez peor, pues los cálculos estadísticos del matemático Fran Martínez, en base a las combinaciones que se pueden dar en función de múltiples supuestos, otorgan al Sevilla FC casi un 63% por ciento de bajar a Segunda, sólo superado por el 75,2 del Levante y el casi 98% del Oviedo. Eso sí, el siguiente candidato con más papeletas, que es el Alavés, sólo tiene un 18%; con Elche y Mallorca en un bajo 11%.

Muchos duelos directos en una infartante Jornada 32 en LaLiga EA Sports

El Alavés de Quique Sánchez Flores se ha impuesto en la sobremesa de este sábado al RCD Mallorca por 2-1, gracias a un doblete de Toni Martínez en la segunda parte para voltear el tanto de Jan Virgili que puso por delante a los baleares en el minuto 18. Con este triunfo, los babazorros adelantan momentáneamente a tres equipos y se colocan decimoquintos con 36 puntos.

Los mismos 36 puntos tiene el Valencia CF (15º) antes de recibir esta misma tarde al Girona FC (14º), que empata a 38 con el RCD Espanyol (12º) y el Rayo Vallecano (11º). Décimo, con 39 puntos está CA Osasuna, a sólo cinco de un Sevilla FC que arrancará el duelo cargando con el cartelón de ser momentáneamente uno de los tres equipos sentenciados a perder la categoría (18º, 34 puntos).

Los otros dos son su último verdugo, el Levante UD (19º, 32 puntos), que está con sólo dos puntos menos que los nervionenses, y el Real Oviedo (20º, 28 puntos), aunque tanto granotas como carbayones están sacando buenos resultados últimamente y han logrado reducir muchísimo las distancias entre los numerosos equipos implicados en esta pelea. La permanencia la marcan Elche CF (17º) y RCD Mallorca (16º), ambos con 35 puntos.

Además de saber el resultado del Valencia - Girona, el equipo sevillista también saltará al terreno de juego del estadio de El Sadar sabiendo ya lo que han hecho otros tres rivales directos, ya que el Rayo abre la sesión dominical en LaLiga EA Sports recibiendo a la Real Sociedad en Vallecas, mientras que el Real Oviedo y el Elche CF se enfrentan en horario de sobremesa en el Carlos Tartiere de la capital asturiana. Ya en la noche del lunes volverán a saltar chispas, esta vez en el RCDE Stadium de Cornellà, que acoge un apurado choque entre Espanyol y Levante.