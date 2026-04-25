Valencia - Girona en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro correspondiente a la jornada 32 de Primera división en el cual tanto el Valencia CF como el Girona FC necesitan la victoria, y, por tanto, los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

Más necesitado está el Valencia CF que suma 36 puntos y ahora mismo sólo tiene dos puntos de ventaja sobre el Sevilla FC. Algo más desahogado está el Girona FC que acumula 38 puntos y, por tanto, tiene 4 puntos de ventaja.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Valencia CF y el Girona FC correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. Un encuentro muy importante en la pelea por la permanencia en Primera división, ya que ambos equipos necesitan la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

La victoria para el Valencia CF es una obligación para que su permanencia en la élite del fútbol español no se vera en peligro.

El Valencia CF llega a este partido contra el Girona FC después de haber empatado a uno frente al RCD Mallorca la pasada jornada. Esto, y la victoria del Deportivo Alavés sobre el RCD mallorca en el primer partido liguero de este sábado, hace que el equipo que entrena Carlos Corberán sólo tenga 2 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.

El Girona FC, por su parte, tiene algo más de tranquilidad que el Valencia CF debido a que cuenta con 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla FC, que actualmente marca el descenso a Segunda división.

El Valencia CF no puede contar con Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete, Eray Cömert y Julen Agirrezabala. Todos por lesión. Por su parte, el Girona FC tiene las bajas de los lesionados Vanat, Abel Ruiz, Portu, Van de Beek, ter Stegen y Juan Carlos.

En cuanto a las bajas de los dos equipos. El Valencia CF tiene ausencias en defensa sobre todo, mientras que al Girona FC se le concentran en la zona de ataque.

Alineación titular del Valencia CF en el partido contra el Girona FC. Estos son los once futbolistas que ha sido elegidos por el entrenador Carlos Corberán.

Once inicial del Girona FC en el partido contra el Valencia CF. Míchel apuesta por estos jugadores para intentar conseguir la victoria en Mestalla.

A pesar de contar con Unai Núñez, que se ha recuperado de una lesión, el entrenador de Cheste sigue alineando a Pepelu, que es centrocampista, en el centro de la defensa.

El Girona FC, por su parte, vuelve a jugar sin un delantero centro de referencia por las lesiones de Abel Ruiz y Vanat. Asume la responsabilidad Echeverri.

30 minutos para que comience el partido entre el Valencia CF y el Girona FC. Un encuentro que va a ser pitado por el árbitro gallego Alejandro Muñiz Ruiz.

Y eso que aún quedar por jugar Elche CF, Sevilla FC, Levante UD y Real Oviedo, los últimos cuatro clasificados. Míchel, entrenador del Girona FC, ya ha dicho que habrá que ver que los 42 puntos sean suficientes para lograr la permanencia en Primera división.

La victoria del Deportivo Alavés contra el RCD Mallorca encarece la permanencia en Primera división para los dos equipos que actualmente tienen 2 puntos, el Valencia CF, y 4 puntos, el Girona FC, sobre los puestos de descenso a Segunda división.

Gazzaniga casi hace una de las suyas ya que Sadiq estuvo a punto de arrebatarle el balón.

El Girona, por ahora, fiel a su estilo a base de posesión ya le ha cogido las espaldas a los dos laterales del Valencia CF, pero ni Ounahi ni Tsygankov estuvieron finos.

Dominio claro del Girona FC frente a un Valencia CF que está encajonado en su área y se defiende como puede.

Partido detenido porque Iván Martín se encuentran sangrando en la cabeza por un codazo de Pepelu cuando los dos jugadores peleaban por un balón aéreo.

Sadiq pide penalti por agarrón de Blind. Lo está revisando el VAR. El nigeriano podría estar en fuera de juego en el momento del centro.

Centro de Javi Guerra y de primeras el argentino estrella el balón en el palo izquierdo de la portería del Girona FC.

Valencia CF y Girona FC se enfrentan, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Mestalla, en uno de los partidos más interesantes de esta jornada 32 de LaLiga. Un encuentro que es clave en la pelea por la permanencia en Primera división ya que los dos equipos necesitan la victoria para meter tierra de por medio con los puestos de descenso a Segunda división para así tener un final de temporada tranquila.

Así llega el Valencia CF al partido contra el Girona FC

El Valencia CF afronta este partido contra el Girona FC con más necesidad que su rival porque tiene 36 puntos y solo cuenta con 3 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. El equipo entrenado por Carlos Corberán contará con el apoyo de su afición para reencontrarse con la victoria después del empate a uno contra el RCD Mallorca de la jornada pasada. Aunque bien es cierto que el técnico de Cheste está siendo muy cuestionado por el rendimiento que ha tenido el Valencia CF en la actual campaña en la cual está volviendo a coquetear con el descenso a Segunda división.

En el capítulo de bajas, el Valencia CF cuenta con muchas bajas en defensa ya que no puede contar con Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete y Eray Cömert. También es baja el portero Julen Agirrezabala. Todos lesionados. La buena noticia es el regreso a la convocatoria de Unai Núñez, quien apunta a titular.

Así llega el Girona FC al partido contra el Valencia CF

El Girona FC, por su parte, llega algo más desahogado que el Valencia CF a este partido debido a que tiene 38 puntos, 2 unidades más que su rival, pero el equipo que entrena Míchel Sánchez no puede despistarse lo más mínimo, más después de la derrota por 2-3 contra el Real Betis en la pasada jornada.

El Girona FC necesita un triunfo más para vivir tranquilo un final de temporada la cual parece la última de un Míchel Sánchez que cuenta con el interés del Ajax. Una campaña en la que el club catalán ha estado casi toda en la zona tranquila de la clasificación de LaLiga, sin estar en apuros ni tampoco cerca de los puestos que dan billete a jugar competición europea el siguiente curso futbolístico.

El Girona FC tiene bajas, sobre todo, en ataque por lesión ya que no puede contar con Vanat, Abel Ruiz y Portu. Además tampoco están disponibles Van de Beek, ter Stegen y Juan Carlos.

El partido entre Valencia CF y Girona FC, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga, va a ser pitado por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, del colegio gallego.