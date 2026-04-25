Carlos Corberán pone los pies en el suelo tras la victoria contra el Girona: "Con 39 puntos somos conscientes que ningún equipo se va a salvar"

El entrenador del Valencia no ve a su equipo salvado ni mucho menos y afirma que sus jugadores tienen que centrarse en el próximo partido de LaLiga para seguir subiendo puestos en la clasificación de LaLiga y para no sufrir en el final de esta temporada

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación después de que su equipo ganara por 2-1 al Girona FC lo que le permite dar un paso adelante a la hora de conseguir la permanencia en Primera división por la que aún deberán seguir peleando en los cinco partidos de LaLiga que aún restan. El técnico de Cheste ha hecho un llamamiento a la calma y ha dicho que su plantilla aún debe seguir trabajando.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha analizado la victoria de su equipo contra el Girona FC. "Era un partido muy difícil. El Girona tiene la posesión y nosotros la necesidad de ganar. Ellos han propuesto algo distinto, con un rombo. Hemos ajustado bien la presión desde el inicio. Nos hemos vaciado por completo. La primera parte nos ha faltado manejar mejor cuando recuperábamos el balón y transitábamos. Luego hemos sido superiores hasta el 2-0. Ellos han recortado distancias, pero hemos sabido sufrir juntos. Hemos podido hacer el tercero y ellos empatar. Dimitrievski ha sido clave para conseguir los tres puntos. El esfuerzo ha sido extraordinario".

Elogios a Dimitrievski

El técnico del Valencia CF ha elogiado a Stole Dimitrievski que ha hecho una gran parada en la recta final del partido lo que le ha permitido a su equipo ganar el partido. "De futuro no es el momento de hablar. En los últimos cuatro puntos, Dimitrievski ha sido vital. En Mallorca tuvo actuaciones muy buenas y hoy ha sido fundamental. Siempre he sentido que teníamos cubierta la portería. Tuvo una pretemporada rara porque tuvo una lesión. Ha sabido esperar su momento y está dando mucho al equipo. Para el Valencia es fundamental tener porteros de nivel titular".

El Valencia CF aún no debe trabajar en conseguir la permanencia en Primera división según Carlos Corberán

Carlos Corberán ha reflexionado sobre los malos momentos que ha pasado el equipo en esta temporada. "Vivo el fútbol sin expectativas. Voy partido a partido. Está siendo una temporada difícil y exigente. Cuando la clasificación se ha puesto complicada o tensa, el equipo ha seguido adelante con personalidad".

El entrenador ha dado las gracias a la afición del Valencia CF. "Estamos en deuda con la afición. Nos han dado un aliento vital. Sabemos que Mestalla va a ser vital para sumar puntos".

Por último, Carlos Corberán ha dicho que su equipo debe seguir trabajando para conseguir la permanencia en Primera división. "Todo. Con 39 puntos somos conscientes que ningún equipo se va a salvar. Toca ir a por los tres puntos cada partido. Necesitamos sumar más puntos. No nos conformamos con lo mínimo. Queremos dar a la afición lo mejor. Hay 15 puntos en juego, que son muchos".