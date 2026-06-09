Las alternativas de Scaloni para suplir al lesionado Balerdi con Argentina: Guido Rodríguez, Perrone, Nico Domínguez...

El seleccionador argentino anunciará este miércoles quién será el sustituto del central del Marsella, y todo hace indicar que será un pivote ya que tiene bien cubierto el centro de la defensa para este Mundial...

El tiempo se le acaba a Lionel Scaloni. El seleccionador argentino debe decidir quién será el recambio del lesionado Leonardo Balerdi en la lista de 26 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y lo comunicará tras el partido que esta madrugada juega Argentina frente a Islandia, a partir de las 3:00 horas de la mañana, en Alabama.

Aunque la decisión ya la tiene tomada como es lógico, el seleccionador de la albiceleste no lo comunicará hasta después del partido para no desviar el foco de lo verdaderamente importante.

"Decirlo justo después del partido no creo porque vamos a estar un poquito más fríos... pero ya mañana (por el miércoles) tendríamos el panorama más claro. Por suerte o por desgracia porque no está el Flaco podemos tomarnos estos días y el miércoles que el chico que decidamos pueda estar con nosotros", desvelaba Scaloni.

Las alternativas a Balerdi

El propio seleccionador ha asegurado que su recambio no tiene por qué ser obligatoriamente un central, ya que esa posición, pese a la baja del jugador del Olympique de Marsella, está bien cubiertos con Cuti Romero, Licha Martínez y Nico Otamendi, además de otros jugadores que podrían jugar ahí de forma puntual.

Donde sí sigue habiendo un pequeña agujero para Scaloni es en el pivote posicional, de ahí que todas las miradas apunten a ese tipo de perfil donde Scaloni tiene varias posibilidades donde elegir como

Aunque según apuntan desde Argentina, el elegido saldría de la terna compuesta por Máximo Perrone, Nico Domínguez y Guido Rodríguez, el pivote que fue parte del equipo nacional argentino que ganó el Mundial hace cuatro años en Qatar, aunque no acude a una lista de la albiceleste desde hace casi dos años. Eso sí, un punto a favor del todavía jugador del Valencia es que precisamente ha acabado la temporada a un gran nivel.

El cambio de aires de Londres a Valencia le sentó de maravilla. Con Carlos Corberán lo ha jugado todo, ha marcado goles y sobre todo ha dado equilibrio a un equipo que ha terminado luchando por Europa. Todo ello, de hecho, le ha servido para estar considerado en la prelista de 55 jugadores que Scaloni elaboró antes de la final de 26.

¿Hasta cuándo puede anunciar el recambio?

La FIFA permite hacer modificaciones en la lista de Argentiana hasta un día antes de su debut ante Argelia, es decir, hasta el lunes 15 de julio.Según el reglamento de la FIFA, "las federaciones proporcionarán una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, «la lista definitiva») dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que forman parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA", explica.

"Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva. Se cumplimentará debidamente toda la información sobre los jugadores que se solicite por internet. Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional (de 55 jugadores) en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 2026", detalla en su reglamento la FIFA.

¿Qué le ha pasado a Balerdi?

Leonardo Balerdi ha causado baja en la selección argentina por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", informa la AFA en las redes sociales.

El jugador venía arrastrando de los últimos partidos con su equipo una molestia muscular y tuvo una recaída en el mismo lugar el pasado viernes en el entrenamiento que la 'Albiceleste' realizó en el Ellis Field, ubicado en la ciudad de College Station, como antesala del amistoso del pasado sábado ante la selección hondureña.

Su reemplazante será anunciado este mismo miércoles y deberá salir de la prelista de 55 que presentó el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a principios de mayo.