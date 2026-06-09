Horarios de los partidos de Argentina en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

La actual campeona del mundo se medirá a Argelia, Austria y Jordania en un Grupo J que es asequible para Messi y compañía, aunque no deben confiarse lo más mínimo

La selección de Argentina afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión de defender el título conseguido hace cuatro años en 2022, siendo evidentemente una de las grandes favoritas revalidar la copa del Mundo.

El camino de la 'Albiceleste' no parece complicado, al menos, en la fase de grupos, donde ha quedado encuadrada en el Grupo J junto a otras selecciones como Austria, Argelia y Jordania, aunque de pasar a la fase de eliminatorias, como debería ser en caso de normalidad, el camino ya sí que se complicaría.

El calendario de Argentina en la fase de grupos

Pero vamos ir desde el comienzo. Argentina comenzará su andadura en el Mundial de 2026 el próximo miércoles 17 de junio frente a Argelia, a las 3:00 hora de la madrugada en España, pudiéndose ver el duelo en Argentina todavía el martes 16 de junio a las 22:00 horas, Arrowhead Stadium de Kansas City.

Seis días más tarde, los hombres de Lionel Scaloni se medirá a Austria, que también podría ponerle complicado el liderato del grupo J. Este duelo se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, el lunes 22 de junio a las 19:00 horas en España (a las 14:00 horas en Argentina).

El último duelo de los campeones del mundo será ante Jordania, el rival más débil del grupo, volviendo a ser el escenario el AT&T Stadium de Dallas el domingo 28 de junio otra vez en horario nocturno, a las 4:00 horas de la madrugada en España, siendo en Argentina todavía el sábado 27 de junio a las 23:00 horas.

Argelia, Austria y Jordania, los rivales de Argentina

Las tres rivales de Argentina buscarán su tarde o noche de gloria intentando batir a la actual campeona del mundo y de paso tener así más opciones de estar en dieciseisavos de final del torneo mundialista.

Argelia quiere el liderato

Argelia llega al Mundial después de una gran fase de clasificación en la que sumó 25 de los 30 puntos en juego y en la que tuvo a Mohamed El Amine como estrella. El atacante de Wolfsburgo anotó 10 de los 24 tantos que hizo el equipo dirigido bosnio Vladimir Petković, quien también contará con figuras como el defensor Rayan Aït-Nouri, el centrocampista Ismaël Bennacer y el delantero Riyad Mahrez.

Austria, sin complejos

Tercera en Suiza 1954 y sin llegar a una Copa del Mundo desde el año 1998, Austria será otra de las animadoras del grupo y lo hará con una plantilla que contará con figuras como David Alaba y Marcel Sabitzer.Si bien el central ha sumado pocos minutos con el Real Madrid y no seguirá en el club blanco, sigue siendo el capitán que se encargará de liderar desde el fondo a un equipo que también contará con el joven Carney Chukwuemeka.

El actual jugador de Borussia Dortmund defenderá a los dirigidos por Ralf Rangnick luego de haber sido internacional con Inglaterra en torneos como el Mundial sub 20 de 2023.

Jordania, la 'cenicienta'

Finalmente, la selección de Jordania, al igual que lo harán Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán, se estrenará en una Copa del Mundo y lo hará tras una clasificación en la que, por sus goles, destacaron Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

La figura del equipo es el atacante Mousa Al-Tamari aunque la fortaleza de la selección árabe es jugar como un equipo en lugar de depender de las individualidades. Jordania se estrenará ante Austria en San Francisco, mientras que Argentina debutará frente a Argelia en Kansas. Luego, los de Scaloni se medirán con el combinado austríaco que dirige Ralf Rangnick en Dallas, mismo lugar en el que cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose con el conjunto jordano.